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美西華人學會頒獎助學金 7生獲獎

洛杉磯訊
美西華人學會1日舉辦年度獎學金頒獎典禮，共有七位優秀華人學生獲獎。（美西華人學會提供）
美西華人學會1日舉辦年度獎學金頒獎典禮，共有七位優秀華人學生獲獎。（美西華人學會提供）

美西華人學會1日在聖蓋博鄉村俱樂部舉辦第九屆高中11年級和12年級「獎學金」及第三屆應屆高中畢業生「獎助學金」頒獎典禮，七名優秀學子獲得嘉獎，各獲獎金1500元至2000元。

美西華人學會理事長車慶餘博士及獎學金評審委員劉榮文教授、廖茂俊教授、魏林峰、吳寶雲為獲獎學生頒發證書。獎學金創辦人徐永泰和何興華，以及學生代表等發表感言。

由教授、醫師、律師、工程師、會計師、財經專家等專業人士組成的美西華人學會重教獎優，至今已先後向數十名優秀學生頒發獎學金7萬多元。本年度的評選包括課外與社區服務、自傳論文、學業成績、領導與才藝等多項指標。每位獲獎者均品學兼優各有特點。

今年獲得普渡大學錄取的張丞佑、獲得麻省理工大學錄取的劉魯雯，獲得本年度的2000元「獎助學金」。張丞佑高中期間擔任校機器人俱樂部主席和學校跳高隊隊長，跳高成績是聖地亞哥縣冠軍。劉魯雯高中期間擔任校科學奧林匹克隊隊長，曾在Stony Brook University進行化學研究，獲得再生元科學人才探索的認可。

獲得本年度「獎學金」者均爲11年級學生，各獲獎金1500元。Glen Wilson高中的張采栗在地區、州和國際科學奧林匹克和 HOSA 中獲得各種榮譽。 她最近參加HOSA國際領導力會議，獲得人類遺傳第一名和獸醫科學競賽第二名。

Mark Keppel高中的胡舒惠是學校中文娛樂社團副社長，致力於宣傳中國國粹文化。她同時是學校啦啦隊長，也擔任蒙市圖書館宣傳主席，協助學生補習英語和解答諮詢。

Walnut高中的鄧仲然是核桃市青年諮詢委員，提出YES計劃，協助當地企業和市政府合作，幫助高中生獲得實習機會。

Eleanor Roosevelt高中的田鵬祥獲得享有盛譽的Solidworks Expert認證，這是CAD（計算機輔助設計）領域的最高認證。他同時獲得聯邦航空管理局面（FAA）無人機飛行員認證，設計和建造自己的CNC路由器和無人機。

梅芳庭來自Poway高中，她擔任校科學奧林匹克隊副主席， 也是校管弦樂隊首席小提琴手，通過Zoom為本地和台灣澎湖的兒童輔導英語，也是慈濟學院的中文助教。

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