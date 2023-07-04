佛誕法會暨經藏發表 上千信徒參與

來自美國各州及加拿大、秘魯、德國、中國、日本、泰國、馬來西亞、新加坡、台灣、香港等國家及地區的上千佛教信徒，6月30日在南加州參加佛誕紀念暨經藏總集發表法會。（佛教經藏總集編委會提供）

由世界佛教總部、聖蹟寺、華藏寺、慈善寺及聖格講堂聯合主辦的佛誕紀念暨《南無第三世多杰羌佛經藏總集》發表，上周在格蘭岱爾市政禮堂舉行兩天法會，來自美國各州及加拿大、秘魯、德國、中國、日本、泰國、馬來西亞、新加坡 、台灣、香港 等國家及地區的上千佛教信徒共襄盛舉。

6月30日上午的聖典法會規模盛大。《南無第三世多杰羌佛經藏總集》中首先出版問世的《東行說法》、《旅行中應佛弟子之需隨緣說法》、《藉心經說真諦》三部經書在眾人的見證下供上法桌，信眾齊誦《佛前大供》，禮讚、獻供、修法，感恩佛陀正法、教化眾生的恩德。

根據佛教經典記載，南無釋迦 牟尼佛成佛後，說法49年。南無釋迦佛陀涅槃後的兩千多年裡，佛弟子們多次結集佛說經藏，加上後輩祖師對佛經的義理著書立說進行論釋，逐漸集成了經、律、論三藏。在佛教史上，三藏陸續被翻譯成許多不同的語言，在翻譯與印刷的過程中，難免產生誤解法義與缺經失譯的問題。

經藏總集編委會負責人翟芒在當天的新書法會上表示，《南無第三世多杰羌佛經藏總集》含攝了佛教三藏、密典的精華要義，給信眾指出了最直接、最快速的進取方向，是佛教徒修行指南。