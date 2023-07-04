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佛誕法會暨經藏發表 上千信徒參與

洛杉磯訊
來自美國各州及加拿大、秘魯、德國、中國、日本、泰國、馬來西亞、新加坡、台灣、香港等國家及地區的上千佛教信徒，6月30日在南加州參加佛誕紀念暨經藏總集發表法會。（佛教經藏總集編委會提供）
來自美國各州及加拿大、秘魯、德國、中國、日本、泰國、馬來西亞、新加坡、台灣、香港等國家及地區的上千佛教信徒，6月30日在南加州參加佛誕紀念暨經藏總集發表法會。（佛教經藏總集編委會提供）

由世界佛教總部、聖蹟寺、華藏寺、慈善寺及聖格講堂聯合主辦的佛誕紀念暨《南無第三世多杰羌佛經藏總集》發表，上周在格蘭岱爾市政禮堂舉行兩天法會，來自美國各州及加拿大、秘魯、德國、中國、日本、泰國、馬來西亞、新加坡、台灣、香港等國家及地區的上千佛教信徒共襄盛舉。

6月30日上午的聖典法會規模盛大。《南無第三世多杰羌佛經藏總集》中首先出版問世的《東行說法》、《旅行中應佛弟子之需隨緣說法》、《藉心經說真諦》三部經書在眾人的見證下供上法桌，信眾齊誦《佛前大供》，禮讚、獻供、修法，感恩佛陀正法、教化眾生的恩德。

根據佛教經典記載，南無釋迦牟尼佛成佛後，說法49年。南無釋迦佛陀涅槃後的兩千多年裡，佛弟子們多次結集佛說經藏，加上後輩祖師對佛經的義理著書立說進行論釋，逐漸集成了經、律、論三藏。在佛教史上，三藏陸續被翻譯成許多不同的語言，在翻譯與印刷的過程中，難免產生誤解法義與缺經失譯的問題。

經藏總集編委會負責人翟芒在當天的新書法會上表示，《南無第三世多杰羌佛經藏總集》含攝了佛教三藏、密典的精華要義，給信眾指出了最直接、最快速的進取方向，是佛教徒修行指南。

世界佛教教皇南無第三世多杰羌佛在多年的弘化渡生中，用白話口語說法，並出版了《佛法精髓》、《藉心經說真諦》、《僧俗辯語經》、《般若波羅密多心經講義》、正《達摩祖師論》、《什麼叫修行》、《了義經》、《極聖解脫大手印》、《學佛》等許多佛書，闡明佛教從初基到高深成就各階段的正理，也匡正了歷代祖師和翻譯失誤的法義。

來自美國各州及加拿大、秘魯、德國、中國、日本、泰國、馬來西亞、新加坡、台灣、香港...
來自美國各州及加拿大、秘魯、德國、中國、日本、泰國、馬來西亞、新加坡、台灣、香港等國家及地區的上千佛教信徒，6月30日在南加州參加佛誕紀念暨經藏總集發表法會。（佛教經藏總集編委會提供）

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