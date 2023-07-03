台工程師協會 亞利桑納設分會

僑委會副委員長阮昭雄在致詞中強調工程師在社會中的重要性。（記者張庭瑜/攝影）

北美台灣工程師協會（台工會）亞利桑納州 分會7月1日（周六）在美西台灣人夏令會(TAC-WC)活動中成立。隨著台積電 及其協力廠商的進駐，亞利桑納州工程師人口隨之增加。為推動當地行業發展，工程師們成立台工會亞利桑納州分會，並邀請北美台灣工程師協會總會長余金榜出席開幕活動。

余金榜對參加活動感到非常開心，他感謝夏令會理事長吳玟瑞的主持，並介紹協會歷史。余金榜說，希望協會能以台灣為優先，共同為台灣的發展努力的心願。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組長陳嘉元表示，科技組致力於支持和推動多元的科技活動，他代表經文處頒發感謝狀以表達對台工會的感謝之情。

僑委會副委員長阮昭雄強調工程師是社會中不可或缺的角色。阮昭雄表示，團結就是力量，相信台工會的工程師們具備卓越的能力和潛力，並期待未來能夠與台工會有更多的互動，為台灣的未來奮鬥。

截至7月2日，台工會亞州分會的入會人數已超過130人。