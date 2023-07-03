世報2023建材展 專家談避免開發案陷阱

主講人Luke C. Chau。（受訪人提供）

洛杉磯世界日報將在7月6日、7日舉辦第四屆「2023建材裝修大展」，屆時華裔開發商、項目經理Luke C. Chau將就房地產 開發程序做主題演講。他表示，完成一個建案需要縝密規劃，一旦某個環節缺失，都無法讓項目建設貫徹始終，因此一定要避免遇到「陷阱」和防止誤區。

在演講中，他將圍繞五方面做分享。分別是如何開始從事房地產開發、房地產開發過程是什麼、在開發過程中，有哪些需要考慮的主要因素以及存在陷阱、每個開發過程中，何時可進入下一步及項目團隊需要哪些人員。

Chau表示，籌備開發項目，首先要進行可行性調查。檢查當地分區規劃、總體規劃及環境問題。比如涉及汙染、聯邦土地、受保護野生動植物、受保護水源附近的開發，是否符合加州 環境質量法。還要注意相關法規的執行情況，以及產權糾紛。例如是否存在業主訴訟、房客驅逐。還有檢查條例和州法案，比如是否有租金 控制、涉及住房危機法案。務必要做現場考察，並與政府城市規劃與經濟發展部門管理人員面談後，再做決定。

他提醒，如果建商在申請審批和許可環節，沒有做好上述調查，就容易陷入誤區。例如未閱讀和了解總體規劃，沒有充分了解消防部門對出入口和建築規範的要求，沒有獲得土壤報告，沒有獲得規劃委員會和公眾對項目的支持等，都有可能讓建案陷入停滯，讓建商在時間、金錢和精神層面上付出代價。

建商還需要避免資金陷阱。比如資金儲備不足、招標計畫不準確導致成本估算錯誤、沒有做好市場調研、建案發生債務或股權融資過度槓桿化，以及對利率上漲沒有科學的預測等。他強調，要完成一個好的項目，資本是生命線，因此建商要根據項目風險來評估資本分配，並做好相應儲備。

因為現在對環境保護的監管愈來愈嚴格，所以建商務必評估是否要採用更高的環保體系標準。比如國際認可的綠色建築評估體系LEED，以及美國環保局和美國能源部推出的Energy Star認證等。

Chau是兩家開發公司的負責人和項目經理，他負責公司包括EVERCREST Development & Management以及Right Time Development Corp，2014至2023年間，他曾負責在核桃市（Walnut）完成一個佔地六畝的土地開發項目，還在雷克伍德（Lakewood）建成兩個公寓項目，總計40個單位。在本次建材展上，他希望與大家分享成功經驗。