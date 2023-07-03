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風兒踢踏採一日遊 百人採果享海風

記者啟鉻／洛杉磯報導
在聖塔莫尼卡碼頭公園。（倪北嘉提供）
在聖塔莫尼卡碼頭公園。（倪北嘉提供）

南加州可可假期主辦、世界日報作為媒體贊助的「風兒踢踏採」一日遊7月1日出發，近百名參與者享受農場採摘樂趣的同時，還赴海岸休閒遊，在海風輕拂下觀賞海景，一路活動豐富緊湊、歡暢樂趣多。

這是可可假期與世界日報合作，繼2022年7月中旬的採橘一日遊後，第二次活動。活動策劃倪北嘉表示，參與者非常踴躍，有的夫妻同行，有的全家老小齊上陣，還有部分報名者是參加過2022年的一日遊後，覺得有趣再次加入。據統計，本次活動有近百人參加。

遊客當天早晨在兩個不同地點集合後，乘坐旅遊巴士出行。首先到安德伍德農場（Underwood Famoly Farm），這裡種植新鮮蔬菜和水果，讓遊客盡享採摘的樂趣，還可以學到水果植物的生長知識。參與者與家人、孩子一摘草莓、藍莓、投喂小動物及參與農場內其他有趣活動。在農場停留約兩個多小時，部分家長和孩童在離開時仍依依不捨，希望下次有機會再來。參與者吳太太還發現農場有價格比市面便宜的薰衣草出售，買了許多帶回家。

在農場親子活動。（倪北嘉提供）
在農場親子活動。（倪北嘉提供）

隨後，大家來到66號公路在南加的終點、位於太平洋海岸的聖塔蒙尼加（Santa Monica）海濱。66號公路具有很強的歷史感，而聖塔蒙尼加碼頭也是一個歷史地標和著名景點，碼頭公園的遊樂設施吸引成千上萬的遊客。大家在海岸碼頭遊樂公園裡，休閒漫步享受海風習習。這裡還有豐富多元的餐飲區，可以讓遊客大飽口福。

參與者藝術照。（倪北嘉提供）
參與者藝術照。（倪北嘉提供）

一天的活動結束後，雖然旅途中部分參與者感到疲倦，但旅途上的歡樂經歷令人身心愉悅且難以忘懷。倪北嘉說，本次一日遊活動，內容豐富緊湊是一大特點。大家都希望能夠經常舉辦這樣的戶外活動。組織者也希望下次一日遊活動再出發時，有更多民眾踴躍報名。

本次一日遊活動，每人費用是89元，包含早點、礦泉水、車資、司導小費和門票。午餐等其他開銷自理。

部分參與者合影留念。（倪北嘉提供）
部分參與者合影留念。（倪北嘉提供）

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