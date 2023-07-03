走線人深夜敲門、亂丟垃圾 蒙市華女不安

6月4日晚，一位自稱從上海走線來美國的中年女子敲開蒙市居民毛女士的房門，並表示希望住進毛女士家。（素材源自Pixabay, 記者子為製圖）

位於蒙特利公園市 的丁胖子廣場是許多走線人到美國後的第一站，該區域及附近也越來越常見到走線人的身影，雖然大部分走線人安分守己，但也有部分走線人的行為，讓蒙市市民感到困擾。蒙市居民毛女士指出，她近期多次受到疑似走線人的打擾，不知如何是好，正積極和政府部門溝通。

毛女士家在蒙市的林肯酒店附近，6月4日晚9時30分左右，有陌生人一直敲她家的房門。毛女士因行動不便，艱難地打開門，看到門外站著一位女性，大約35到40歲，臉上有被打過的痕跡。這位女性表示，她來自上海，是從中國大陸走線來美國，還指出她是被「美國人」打了，希望能住進毛女士家。

毛女士雖然對這位女士的遭遇感到心疼，但也無法貿然讓陌生人住進自己家。毛女士表示，可以幫忙報警或打電話給醫師，但被這位女性拒絕，隨後這位女性離開毛女士家門口。毛女士因為已經有一定年紀，大晚上被陌生人敲門，雖然沒有發生什麼不好的事情，但心裡還是感到害怕。

除遭遇不速之客，毛女士近期還發現有人將菸頭和垃圾丟到她家的院子裡。這麼做的人是一名中年男子，毛女士已經數次看到該男子在院子裡吸菸，且精神似乎有問題。毛女士的親友留意到這名男子將身分證、護照、支票 等重要物品丟進垃圾桶，根據身分證信息，此人來自福建。毛女士和親友據此判斷，該男子大概率也是走線人。

這一系列和走線人相關的事件讓毛女士感到困擾，她一直覺得生活在蒙市很安心，但最近情況似乎正在發生變化。毛女士希望市政府能重視管理，致力於打造一個安全的社區。

蒙市市議員羅霈霆（Henry Lo）表示，已經與毛女士取得聯繫，並通知警方對系列事件進行調查。羅霈霆同時指出，會認真調查林肯酒店附近因走線人增加所產生的相關問題，給市民一個安心的回答。