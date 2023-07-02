西好萊塢最低時薪 全美最高超過19元

近幾年洛杉磯經營成本持續提升，西好萊塢最低時薪1日突破每小時19元，至19.08元，成為全美城市中最高，隔壁的內華達州都來好萊塢設廣告招商。（取自美聯社）

聚集時尚、名人的西好萊塢 （West Hollywood），勞工 的最低時薪1日突破每小時19元，至19.08元，成為全美城市中最高。

ABC電視台報導，面對租金、油價和食品價格不斷上漲的情況下，西好萊塢的勞工們對此表示肯定，然雇主們抱怨勞動力成本上升，稱如此一來，恐讓他們破產。

高檔餐廳La Boheme執行長都德（Lucian Tudor）告訴洛杉磯 時報，他已將員工人數從120人裁至80人，以削減成本。今年1月，這座城市將至少擁有50名員工的商家、企業勞工每小時最低工資上漲一元，至17.50元。

都德說，「這些加薪都是膚淺的，都是機會主義的政客想出來的，他們只想替自己出名。」他比較支持像紐約市那樣，將小費納入考慮的最低工資標準。

西好萊塢位於比佛利山（Beverly Hills）和洛杉磯之間，約3萬5000位居民。除西好萊塢外，其他城市1日的最低工資也有所提高。其中，舊金山上漲超過一元，至每小時18.07元。洛杉磯16.78元，華盛頓特區從16.10元增加為為每小時17元。

其中，洛杉磯擁有60間或以上客房的酒店員工，最低工資從每小時18.86元上漲至19.73元。聖塔蒙尼卡（Santa Monica）酒店員工最低資也上漲至19.73元。而西雅圖1月分的最低工資為全美城市中最高，每小時18.69元。

在西好萊塢一家酒店工作的魯伊斯（Norberto Ruiz）告訴洛杉磯時報，去年夏天工資上漲，他的家人可購買150元的空調。「很多人不明白，一、兩元的額外收入，可以如何改變人們生活。」