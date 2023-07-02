獨立日煙火秀 南加多場連發

獨立日活動

隨著7月4日美國獨立日的倒數計時，南加 居民的出行熱情逐漸高漲。儘管這次假期不在周末，但南加各地仍有很多大型慶祝活動，民眾可前往欣賞煙火秀、美食和現場音樂等。

洛杉磯縣（LA County）

洛杉磯（Los Angeles）：好萊塢碗（Hollywood Bowl）7月4日慶祝活動將由演員兼音樂家約翰斯塔莫斯 (John Stamos) 與海灘男孩 （The Beach Boys）等進行表演。每晚都會以壯觀的煙火表演收尾。進場開放時間是下午5時30分，演出時間為7月2日至4日。門票價格為39到314元不等，12歲以下兒童可享受半價，可在hollywoodbowl.com購買。

長堤 （Long Beach）：該市將在7月4日舉辦免費煙火表演，民眾可以從海濱，長堤的燈塔、海岸線村（Shoreline Village）、彩虹港（Rainbow Harbor）和濱海綠地（Marina Green）觀看。

伍德蘭山（Woodland Hills）：煙火秀將設有多個攤位，並由60年代致敬樂隊Beach St. A GoGo! 進行表演，為煙火表演拉開序幕。下午6時30分至9時30分免費入場，停車場於下午4時30分免費開放，詳情請看valleycultural.org。

橙縣（Orange County）

安那罕（Anaheim）：「迪士尼 慶祝美國國慶煙火秀將在7月4日晚上9時30分開始上演。欣賞表演的最佳座位可能是在園區內（門票價格各不相同，需要提前預訂），但沒有門票的觀眾仍可以在周邊地區觀看，例如迪士尼市中心（Downtown Disney）、安那罕花園大道（Anaheim GardenWalk）停車場等。

丹那岬（Dana Point）：一年一度的煙火秀在多埃尼州立海灘（Doheny State Beach）附近上演，遊客免費入場，可以從海岸或其他地點觀看，例如懸崖（the Cliffs）、燈籠灣公園（Lantern Bay Park）和遺產公園（Heritage Park）。

亨廷頓海灘（Huntington Beach）：碼頭廣場節（Pier Plaza Festival）於6月30日至7月4日舉行，獨立日當天，衝浪城5K跑步活動（the Surf City 5K run）將在亨廷頓中央公園（Huntington Central Park）舉行，時間從上午7時到9時。獨立日遊行於上午10時開始，晚上9時在亨廷頓海灘主街舉行煙火秀，免費入場。詳情請看hb4thofjuly.org。

聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）

大熊湖（Big Bear Lake）：一年一度煙火秀將在湖上表演，民眾可以免費從湖上、岸邊和山谷觀看。演出於晚上9時開始，通常持續30至40分鐘。此外，在雪峰（Snow Summit）還有煙火觀賞派對。詳情請看BigBearMountainResort.com。

厄普蘭市（Upland）：該市的夜間點燈煙火表演活動包括 Pop Vision樂隊的現場娛樂表演、小吃、商攤、啤酒花園、飛機表演、兒童區以及凱布爾機場（Cable Airport）的煙火秀。詳情請看uplandca.gov。

河濱縣（Riverside County）

河濱（Riverside）：繼去年市政府官員投票通過了允許從山頂燃放煙火的合同後，該市的獨立日煙火表演今年將遷回魯比多山（Mount Rubidoux）。煙火表演於晚上9時開始，地址：4706 Mount Rubidoux Street, Riverside，免費入場。詳情請看Riversideca.gov。