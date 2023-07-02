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羅省中華會館舉辦慶祝國慶系列活動

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
中華會館主席李金生、監事長胡卓球與其他來賓大合影留念。（記者張庭瑜╱攝影）
中華會館主席李金生、監事長胡卓球與其他來賓大合影留念。（記者張庭瑜╱攝影）

羅省中華會館將在7月2日舉行一系列活動，慶祝美國國慶和中華會館建樓71周年，會館主席李金生和監事長胡卓球共同歡迎所有僑界朋友參與中華會館的年度盛事。

活動將於上午11時在羅省中華會館舉行，節目包括升旗典禮和向國父中山銅像致敬。下午2時，羅省孔教學校將舉辦華埠才藝比賽，晚上6時在華埠金龍酒家舉行慶祝晚宴並頒獎給優勝者。

中華會館主席李金生表示，這一系列慶祝活動，除了美國國慶，中華會館建樓71周年紀念，還有升旗典禮、華埠才藝比賽和慶祝晚宴，李金生也強調，這些活動是中華會館一年一度的盛事，歡迎僑界朋友一同參與。

中華會館監事長胡卓球表示，每年舉辦國慶活動已成華埠既定傳統。美國多年來在民主、自由、平等的立國精神下努力奮鬥，使其成為全世界最繁榮的國家之一。他們每年邀請南加州各界參與全天的慶祝活動，向所居住的國家表達最真摯的祝福「美國生日快樂」。他也熱烈歡迎僑界各界帶著朋友一同參加中華會館慶祝美國國慶所舉辦的升旗典禮、才藝比賽表演和慶祝晚宴。

羅省中華會館始於1940年代末。當時加州政府為建設聖塔安那（ Santa Ana ）高速公路而徵收該地區的土地。1938年，大中華實業公司以低價承購土地興建新華埠。到了1945年6月28日，中華會館董事會才決定在Broadway街925號上打造羅省中華會館大樓，並於1952年5月18日舉行落成典禮。

華埠 加州 南加

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