東方凈慧樂團音樂法會 祝禱鐵路華工魂歸故里

來自湖北省紅安縣天台寺的僧人演奏各式樂器的佛法音樂。（主辦方提供）

東方凈慧交響樂 團日前赴內陸帝國歐若格蘭德（Oro Grande）的華人 農場，為當年修建太平洋鐵路遇難的華工舉辦音樂法會，祈禱其安息並能魂歸故里。

中國佛教史上首支全僧人交響樂團東方凈慧交響樂團一行60多人，在方丈釋悟樂帶領下來到歐若格蘭德的華人農場Roy Rogers Ranch，農場主Jack海表示，有文獻記錄這座農場地下曾經挖掘出大量人類遺骸。據推測，這些人類骨架多數屬於中國女性。可想當年在此地華人勞工的數量是不少的。 目前存檔於各種檔案館、博物館的歷史資料說明，150多年前成千上萬來自中國的華人祖先為美國修建鐵路，為美國發展做出貢獻，很多人在過程中意外死亡，無法回到家鄉。

東方凈慧交響樂團27日赴位於內陸帝國歐若格蘭德（Oro Grande）的華人農場，為當年修建太平洋鐵路遇難的華工舉辦音樂法會。（主辦方提供）

釋悟樂表示，釋迦 牟尼佛曾說，「若使人作樂，擊鼓吹角貝，簫笛琴箜篌，琵琶鐃銅鈸，如是眾妙音，盡持以供養，或以歡喜心，歌唄頌佛德，乃至一小音，皆已成佛道」。如今東方凈慧交響樂團遠赴美國，依托自己的清靜修行，音聲做佛事，虔誠頌佛德。

在南加期間，樂團在聖蓋博大劇院舉行兩場音樂修行法會，場場爆滿，觀眾反饋表示感受到佛法清靜莊嚴與祝福洗禮。這次他們受邀來到當年鐵路華工的埋骨之地，用音樂送上他們的祝福，祈禱這些死在異國他鄉的同胞能安息，用音樂法事的形式超度亡魂，送他們回家。

這些來自湖北省紅安縣天台寺的僧人，現場演奏起各式樂器的佛法音樂，亦是將佛法的清涼清靜美好帶給遇難華工，讓其放下戾氣，安息魂歸故里。