打拚建築界多年 江俊霖成北美台商會最年輕總會長

北美洲台灣商會總會長江俊霖(中)、副秘書長許家誠(右)及北德州歌林郡台灣商會名譽會長盧英蘭合影。（記者張庭瑜╱攝影）

北美洲台灣商會聯合總會第35屆第3次理監事聯席會議上月舉行，同時進行會長改選，並由紐約商會出身的江俊霖以高票當選總會長，接替卸任的洛杉磯商會出身的總會長吳東昇。

江俊霖接受採訪時表示，商會一直鼓勵年輕一代接棒，在他擔任紐約商會會長期間，前輩們已對他寄予深深期望，希望他參選。他便以「再賺5年錢」承諾後一定參選，如今五年已過，儘管期間遭遇新冠疫情 挑戰，他也履行承諾接下重棒，並表示希望不辜負眾望，為商會帶來新的發展。

江俊霖年僅51歲，也是歷屆商會中最年輕的總會長。他目前擔任僑務委員，曾在2019年至2021年期間擔任紐約台灣商會會長。此外，他於2003年創立了建設公司「美國大陸工程公司」（Core Continental Construction LLC），一直擔任該公司的董事長至今。

江俊霖於1996年從台灣的豐原前往美國攻讀碩士和博士學位，之後便從事項目招投標、建築設計、成本管理、採購和契約分析等工作。迄今為止，他的公司已完成了76個住宅建築項目、58個知名連鎖旅館建築項目，以及2個商業建築項目。

此外，還有15個正在進行中的建築項目。近年來，他的公司拓展經營領域，涉足物業管理、建築材料供應、地產投資 和海外實業工廠投資等多個領域。江俊霖曾於2021年獲得美國最高志願榮譽獎項「美國總統終身成就獎」，並於2012年被中華民國 青年創業協會評選為海外華人第21屆創業楷模。此外，他在2011年還榮獲美國商務部頒發的年度少數族裔建築業大獎。