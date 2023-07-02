聖瑪利諾學區首設沉浸式中英語教學 秋季卡佛小學開辦

今年秋季起，聖瑪利諾卡佛小學新增「沉浸式中英文雙語教學」幼稚園班。(取自卡佛小學官網)

華裔生過半的聖瑪利諾 聯合學區 ，將於今年秋季在卡佛小學（Carver）增設「沉浸式中英文雙語教學」（Mandarin Dual Language Immersion Program，簡稱MDLIP），該項目有望與巴沙迪那學院（PCC）合作，讓大學生參與雙語課堂教學，豐富學習環境。

聖瑪利諾學區總監Linda de la Torre指出，這是學區首次開設沉浸式雙語教學項目，應映了社區和學生家長多年的願望。大量的科學研究已證明接受雙語教育 的孩子，不僅在學習成績上表現更好，往往也有更好的記憶力、認知能力以及解決問題的能力。

在MDLIP中，語言的學習主要通過日常課業教學進行，老師以英語和中文向學生教授數學、自然科學、人文科學等學術科目。聖瑪利諾學區教務副總監Lena Richter博士介紹，課程是基於「50/50」的教學模式，開設一個英語班和一個中文班，兩個班的學生在午時交換班級。這樣一來，學生就可以在一天的學習中同時擁有雙語的課堂環境。

Richter表示，在雙語班的設置上，他們會確保班上有半數中文流利的學生，以及半數非中文母語的學生。這樣一來，非母語的學生除了可以通過老師的教學掌握中文，還可以在與同學的日常交流中提升自己的語言能力。她還透露，學區目前正在與擁有強大中文教學團隊的巴沙迪那學院商討，讓大學生也加入聖瑪利諾的MDLIP項目，為學生們創造更豐富的學習環境。

聖瑪利諾學區教委會副主席張志堅表示，近年來許多新生的家長都是華裔二代，他們非常重視子女的中文教育，一直希望學區可以增設中文雙語項目，讓學生擁有多元的語言環境。通過這樣系統的雙語項目設置，相信學生們能夠更好地發展中文能力，並且在未來的職業競爭中更具優勢。