陳奕迅北美巡演官宣 6城市粉絲開搶票

陳奕迅「Fear and Dreams世界巡迴演唱會」將在北美6城市開演。(主辦方提供)

美加歌迷引頸企盼的陳奕迅「Fear and Dreams世界巡迴演唱會」6月29日官宣,陳奕迅的北美站將在8月底至9月巡演6個城市,E神的粉絲們終於等到與他相見歡的興奮時刻。

目前確認的美加巡演行程有,8月30日紐約Barclays Center、9月6日多倫多Scotiabank Arena、9月10日芝加哥United Center、9月15日安納海姆Honda Center、9月20日三藩市Chase Center、9月25日溫哥華Pacific Coliseum。

去年12月陳奕迅在疫情 告一段落後在香港 首演,一連舉辦27場「Fear and Dreams演唱會」,場場爆棚、佳評如潮。Eason在休息充電後,今年正式啟動世界巡演,率先公開的新加坡 站和馬來西亞站,消息一宣布立刻造成轟動,7月份更將在台北小巨蛋演唱7場。

日前小巨蛋7萬多張門票在開售後,僅花7分鐘全部門票便火速售罄,「歌神」魅力果然不同凡響。Eason得悉好消息後,馬上在社交平台分享好消息,「好瘋狂!好激動!真的萬分感激大家!」有網友在帖文留言表示「終於等到你來」,亦有人高呼希望Eason去更多不同地方開演唱會。

至於演唱會主題「Fear and Dreams」是在幾年前就已定好,經過這幾年Eason並不覺心中所想有改變,Fear and Dreams在人生中是必經,勇於面對恐懼、擁抱夢想的他亦直言:「每人感受不同,最好現場觀看後才作解讀。」

而這次的演唱會海報,陳奕迅目光望向兩個不同方向,中間更有色彩繽紛的鮮花恣意綻放,著名設計師朱祖兒巧妙將「Fear and Dreams」主題,以別緻手法帶來讓人煥然一新的感覺,單是看海報,已令人對演唱會充滿期待,鐵粉們是否都想馬上看到演唱會呢 ?