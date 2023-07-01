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舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便

記者趙健／洛杉磯市報導
楊女士的三件Zara襯衫和T恤賣了30美元。（受訪者提供）
楊女士的三件Zara襯衫和T恤賣了30美元。（受訪者提供）

夏季已至，整理衣櫥時淘汰的舊衣服該如何處理得方便划算呢？家住洛杉磯市的楊女士近日發現了一處衣物回收的好地方。

楊女士分享，電商和「快速時尚」（fast fashion）的興起讓如今買衣服變得越來越方便，家裡的衣櫃也是越積越多。有些衣服甚至只穿過一兩次後又不喜歡，既不捨得丟掉，也不捨得白白送人。 「雖然這些衣物不是什麼名貴品牌，但也都是花了錢精挑細選的，常年累月加起來價值不小。」

雖然楊女士早就知道美國有不少可以回收二手衣的渠道，但她一直沒有發現非常理想的渠道。 「需要郵寄，不僅操作麻煩，而且郵寄過去的衣服也不好退回來，自主選擇性比較低，有時價格不滿意也不方便退回。

不過就在最近，楊女士發現了一家既方便又划算的二手衣物回收商店——Crossroads Trading，這是一家二手交易連鎖商店，在售賣二手衣物、鞋包的同時也進行回收，大洛杉磯地區有多家分店。楊女士說：「這家店的好處是可以當面交易，拿過就可以賣，當場收錢，非常方便。而且我前兩天剛拿了三件Zara的襯衫和T恤，竟賣了30塊！」

楊女士表示，這家店的特點是「大眾化」，尤其對Zara、J.Crew這類日常品牌的回收定高價於一般回收商。其實，現在市面上的二手衣物、包包回收渠道並不少，但多數僅面向奢侈品牌。針對普通人日常衣服的回收渠道比較有限，而且通常是「白菜價」回收，跟捐贈沒什麼兩樣。

而且，如果在手機上下載Crossroads Trading的官方APP，還可以查看附近的門店並「在線排隊」，當快要輪到自己的號碼時時候，還會收到商家短信提醒。

Crossroads Trading的工作人員Tara表示，在對二手衣物定價時，他們有明確的價格指導，不同品牌和款式的衣物都有對應的價格。顧客在接受回收報價後，可以選擇以現金或是店內代金券形式獲得回收款。不過，她提醒，那些在Target或者Walmart買的衣服是無法回收的，因為回收以後基本上也賣不出去。

此外，Crossroads Trading也提供郵寄方式的二手衣物回收；顧客只需登錄他們的官網填寫回收申請表格，便會收到一個專屬的UPS快遞袋，將衣物裝滿後寄出即可。 Crossroads Trading在收到包裹後會進行估價，並詢問顧客是否接受報價。同時，無法回收的衣服也會被寄回。

除回收服務外，Crossroads Trading也提供寄賣服務，對於5000美元以上的物品，顧客可獲得70%的寄售款。

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