兩賊竊寶馬車胎 被車主目擊錄下

6月24日，在艾爾蒙地 （El Monte）市，兩名嫌犯在光天化日之下偷竊一輛寶馬車的輪胎，作案過程被寶馬車的主人發現並拍攝下來，其中一名嫌犯被逮捕後當日又被釋放。

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案件發生在6月24日上午10時左右，寶馬車車主方丹（Isabel Fountain）是一所小學的老師，當時她在去工作的路上看到有人在拆卸自己的車輪，立即掏出手機錄像。

事後她接受主流電視採訪說，當時她沒有想到會有多危險，也沒考慮嫌犯可能持有武器，只是想把過程記錄下來，這樣就可以向警方展示。

在嫌犯帶著拆卸下來的輪胎離開現場之前，方丹拍到了嫌犯的車牌號和其中一名嫌犯的照片。在視頻中，可以聽到方丹質問嫌犯「為什麼要這樣做？」

方丹在社交媒體上發布了這段影片，迄今收穫了920萬多次流量，隨後她向艾爾蒙地警察 局報案。警察立即認出了其中一名嫌犯。警官Roger Cobian表示，「這個人有很長的犯罪歷史，法網恢恢，能因這起案件將他拘留」。

由於無法確認影片中第二名男子的身分，警方目前只逮捕了一人，這名嫌犯是來自艾爾蒙地(El Monte)的現年50歲的拉米雷斯（Felipe Ramirez）。

多年來，拉米雷斯因多項罪行被捕，但令方丹驚訝的是，警方告訴她，必須在嫌犯被捕的當天釋放他。對此，方丹表示，「這令人擔憂，因為不能阻止他們繼續盜竊，他們可以在同一天出去對其他人做同樣的事情。」

艾爾蒙地警方表示，雖然這讓受害者感到失望，但執法部門只能執行法律，並不能創造法律。拉米雷斯因現行的零保釋政策（zero bail policy）而被釋放。警官Cobian表示，「這是一種非暴力犯罪 ，根據洛杉磯縣目前的政策，嫌犯需要被傳喚，而不是被一直被拘留到開庭日期」。