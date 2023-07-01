世報2023建材展／建築師王揚 解析3種ADU優劣

王揚建築師將帶來ADU(附屬住宅單位)設計施工實例解析講座。（王揚提供）

洛杉磯世界日報 將在7月6日、7日舉辦第四屆「2023建材裝修大展」，屆時將有多位業內專家為民眾講解當下最新、最實用的建房、建材資訊。其中遠揚建築公司建築師王揚，將為民眾帶來ADU（附屬住宅單位）設計施工實例解析，通過三種ADU實例讓民眾了解ADU加建知識。

王揚介紹說，近幾年租金上漲，加上華人 區租房市場向好，很多華人選擇加建ADU，再將房子租出去。她說，加建ADU相當於自家土地的小小開發，備受華人喜愛。

王揚將在世界日報「2023建材裝修大展」上講解三種ADU加建的案例。她說，第一種為車庫改建ADU，第二種為主屋連接ADU，第三種為獨立於主屋的ADU（detached）。這三種ADU，成本最低的要數車庫改建ADU了。不過對這種房屋的限制很多，預算不太能抓的準。

相比之下，第三種獨立於主屋的ADU預算比較能清楚掌握。當然這種ADU必須是永久性，有地基的房屋，一般的房車、拖車都不能算在內。王揚將會在建材展上詳細說明每種AUD的優勢、劣勢，讓民眾根據自家條件選擇合適的方案。

ADU(附屬住宅單位)在華人區很火爆。（王揚提供）

AUD加建的出租屋並不比一般房子的租金低，其中涉及水電煤氣表的分配問題。一些屋主對於是否要將電表、水表、煤氣表分開比較猶豫。王揚說，不建議屋主將水、煤氣分開付，電表則可以分開。她也會在當天的演講中解答其中的原因。

王揚建築師從事加建ADU業務多年，對南加州 每個城市的ADU規定十分了解。她每年都會作為嘉賓參加世界日報的建材展，其業務能力廣受好評。當天講座其他主題還包括：CalHFA首房20%首付補助計畫、SB9法案、綠能建築/住宅智慧化、建築法規應用、建築合同必知、產業趨勢、地產金融等。

「建材裝修大展」是南加州地區最具規模的華人建材專業展覽之一，今年活動的具體時間為: 2023年7月6日（周四）及7月7日（周五），上午10時至下午5時。現場免費停車、無需報名、免費入場觀展。地點為聖蓋博希爾頓酒店：225 W Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776。