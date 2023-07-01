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巴沙迪那租金漲幅 不得超過2.75%

巴沙迪那訊
巴沙迪那出租房屋委員會（Pasadena Rental Housing Board）在6月29日特別會議上，設立新一年租金調漲上限百分比。（記者王若然／攝影）
巴沙迪那出租房屋委員會（Pasadena Rental Housing Board）在6月29日特別會議上，設立新一年租金調漲上限百分比。（記者王若然／攝影）

巴沙迪那出租房屋委員會（Pasadena Rental Housing Board）在6月29日特別會議上設立新一年租金調漲上限百分比。委員會將巴沙迪那市新一年的租金上漲限制在2.75%，今年10月生效，有效期至2024年的9月。

該數字是根據市政憲章（charter）計算的，租金增長幅度為洛杉磯地區消費指數（Consumer Price Index）增長的75%。而消費指數增長的期限為當年3月之前的一年時間。在新的租金上漲條例生效前，房東是不允許漲租的。

法律還規定，當地政府必須在當年9月1日之前決定並公布租金上漲調幅，而新的租金上漲辦法應在10月1日生效。

巴沙迪那市2022年11月通過了租金管控法案Measure H，該法案要求成立巴沙迪那出租房屋委員會，並由委員會決定年度租金上漲的幅度並實施Measure H新法案中的條例。2023年5月24日為該委員會的第一次會議。

符合條件的房東可以在2023年9月30日之前，也就是新一年漲租條例生效前按照「第一次租金調漲幅度」來調漲租金，房東必須要提前30天通知租戶。

不過Measure H還規定，巴沙迪那市的第一次租金上調應在2022年9月1日前通過，並在2022年10月1日生效。不過介於Measure H是在當年11月才通過，12月22日才生效，因此中間有一段時間空白期。

對此，巴沙迪那出租房屋委員會也在29日的特殊會議上解決此問題，規定在2022年12月22日至2023年9月30日期間，實施現行租金增長幅度，稱為「第一次租金調漲幅度」，並設下條件為2022年5月1日前開始的租賃合約才可以漲租金，在此日期後開始的租賃合約則不可以漲租。

租金 房東 洛杉磯

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