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企業家古紹崙捐4萬 助非盈利組織

記者楊青／核桃市報導
核桃市華人企業家古紹崙（左二）6月27日向Pomona Hope捐款1萬元。（記者楊青／攝影）
核桃市華人企業家古紹崙（左二）6月27日向Pomona Hope捐款1萬元。（記者楊青／攝影）

核桃華人企業家、Adesso創辦人古紹崙（Allen Ku）6月27日捐出4萬元，支持核桃、鑽石吧、羅蘭岡和波莫那及周邊地區四家非盈利組織的教育、文化、家庭和諧和社區安全工作。Pomona Hope、San Musae Cultural Center（聖幕文化）、Ju4y、TACF（社區治安人人有責群组）分別獲得1萬元。

古紹崙（左三）6月27日向聖幕文化捐助1萬元，支持該組織發展文化事業。（記者楊青...
古紹崙（左三）6月27日向聖幕文化捐助1萬元，支持該組織發展文化事業。（記者楊青／攝影）

來自台灣的古紹崙2021年榮獲「中華民國創業楷模」殊榮，旗下企業艾迪索Adesso20年間產品、人員十數倍成長，成為年營收超過十億（新台幣）的全球品牌企業。他表示，創業順利，家庭美滿之後，他最想做的事情就是回饋社區，取之於民，用之於民，他的企業成為其慈善事業的資金來源。疫情期間，他向南加州學校、醫院、政府及警消部門，捐助大批防疫物資，並向地方政府捐出了價值數百萬元的地產和物業。

古紹崙（左二）6月27日向Ju4y捐款1萬元。（記者楊青／攝影）
古紹崙（左二）6月27日向Ju4y捐款1萬元。（記者楊青／攝影）

當天獲得捐款的四家非盈利組織負責人感謝古紹崙的慷慨捐贈。Pomona Hope負責人表示，他們是一家幫助年輕人成為更好的夫妻和家長的社區家庭教育和輔導機構，幫助的對象主要是拉丁裔年輕人，古紹崙的大方捐助，無疑是對他們的最大支持。

波莫納市長Tim Sandoval、核桃市前市長蘇王秀蘭、核桃谷水區主席暨鑽石吧華人協會會長李敏妮、和社區治安人人有責群组主席管毅秀、哈仙達岡華人協會會長方孝偉等，參加當天的捐贈儀式。

古紹崙（左四）6月27日向TACF（社區治安人人有責群組）捐助1萬元，感謝和支持...
古紹崙（左四）6月27日向TACF（社區治安人人有責群組）捐助1萬元，感謝和支持該組織為維護社區安全奉獻心力。（記者楊青／攝影）

Sandoval感謝古紹崙跨族裔捐助的大愛精神。蘇王秀蘭代表核桃華人家長會感謝古紹崙對核桃高中和核桃谷聯合學區的多次捐贈。她表示，現在籌款愈來愈難，華人社區需要更多像古紹崙這樣的企業家，不僅是對華人，對其他族裔的教育、文化等都給與支持和鼓勵。

古紹崙表示，自己在美國打拚30年，平均一周至少工作60小時，拜訪客戶，產品開發設計，工廠管理供應，員工溝通和客戶溝通，事必躬親。他的信念是，在美國，努力不一定會成功，但成功一定要努力。而收穫成功之後回饋社區甘之如飴。他也希望由此抛磚引玉，讓更多的弱勢團體得到成功企業的贊助，而他本人的慈善捐助目標，除了教育、文化和社區安全外，未來也希望支持環保有所作為。

核桃 華人 教育

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