台美人傳統周 兒童繪畫賽頒獎

大洛杉磯台美人傳統週園遊會舉辦的「iMatter兒童繪畫比賽」的頒獎典禮於25日舉行。獲獎的小朋友們非常開心。（台灣會館提供）

2023年「大洛杉磯 台美人傳統周」系列活動已於5月底順利結束，該活動同時舉辦「iMatter兒童繪畫比賽」，主題是「關心銀髮族的心理健康 」。有許多小朋友積極參與，比賽分為幼幼組、小學A組和小學B組，每組分別頒發前三名的獎項，頒獎典禮於6月25日(周日)舉行。

典禮由台美小姐皇后張芳瑜主持，「iMatter」繪畫比賽的籌辦人張芳榕和總召冉瑞宜共同頒發獎狀和獎盃。大洛杉磯台灣會館主辦的大洛杉磯台美人傳統周園遊會公布得獎名單。在幼兒組（4-6歲）中，第一名是陳子皓（Leo Chen-Temesvary），第二名是張芮慈（Kayla Chang），第三名是陳子柔（Mia Chen-Temesvary）。

小學A組（小學一年級至三年級）的得獎者是第一名林睦容（Irina Lin），由姐姐楚芸代領，第二名是傅琬晴（Jessie Fu），Vanessa-Mei Guok。小學B組（四年級至六年級）的得獎者是第一名Lingfei Coco Truong，第二名是柯凱怡（Khloe Ko），第三名是簡詠心（Erica Chien）。

「iMatter」繪畫比賽的籌辦人張芳榕是iMatter基金會的志工，她解釋比賽的宗旨是反對虐待、暴力和歧視 。iMatter認為透過將文化轉化為具有發掘價值、挑戰和激發潛能的方式，能為青少年和年輕人提供實現人生目標的機會，從而減少因自殺或藥物濫用而導致的死亡。

冉瑞宜在頒獎後表示，得獎作品的優點在於色彩運用大膽豐富，結構安排能很好地敘述故事感。除了獎盃和獎狀，傳統周還提供了獎學金給小朋友，冠軍獲得300美元，亞軍獲得200美元，季軍獲得100美元，並有人氣獎100美元。最後獲勝的圖畫將在台灣會館展出一年，以鼓勵孩子們的創作，也希望明年能有更多的小朋友參加。