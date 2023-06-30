國泰銀教戰 謹慎投資高額開發案

國泰銀行職員討論商業地產及建築專案。（國泰銀行）

國泰銀行贊助第五屆「建材裝修大展」將於7月6日及7日舉行，該行商業地產及建築貸款 部資深副總裁Anna Choi分享對商業房地產 市場的展望及貸款建議，以及商業地產及建築貸款部副總裁兼客戶經理Jim Hu將連續兩天下午2時30分，在現場主講「如何申請建築貸款」，並設攤位回答參展觀眾的問題。

Anna表示，利率 在2022年3月至2023年5月期間連續上升了10次。雖然聯儲會在6月最新會議上暫停了升息，但預計到2023年底，聯邦基金利率將再上升半個百分點，以及預計明年利率將開始下降。她說，多單位住宅租金上漲的速度已經開始放緩。根據美國人口普查局的數據顯示，今年首季加州的空屋率為4.1%，去年第四季則為3.6%。

加州政府為了應對住宅短缺推出了各種新法案，旨在簡化住宅開發流程，其中一些法案已經或即將生效。現在，開發商可以在商業區（commercial zone）建造混合用途或多單位住宅項目，並且無須經歷冗長的土地用途改劃地目（rezoning）過程。

許多開發商會利用市內的附屬住房單位（ADU）法案，最大限度地提高建築面積。它們也會與公共機構合作，調整土地的用途，從而最大限度提高其住宅項目的密度。

另外，辦公樓的空置率持續增長；在洛杉磯縣今年首季達到約20%，市中心和以東地區的空置率甚至更高。在市中心，今年首季某些交易是以大幅折扣成交的，這一現象顯示辦公樓的價值有所下降。辦公樓深受遠程工作模式的影響；許多公司正在考慮縮小規模，或在不同地區擴建分部。導致這種情況的其他因素，還包括更高的利率、遊民、犯罪率，以及最近在洛杉磯市實施的豪宅稅。

Anna表示，在投資金額龐大的建築開發案，謹慎永遠是上上策。開發商在申請貸款時應進行審慎的評估和調查，其中包括環境報告、土壤報告、交通報告等，從而降低當地政府規劃部的顧慮，增加開發案獲批的可能性。

她續稱，開發商應清楚了解其專案的盈利能力，預計竣工後的銷售價格和收入現金流，以確保能夠平衡貸款及建築支出。她建議聘用從信譽良好的承包商，以避免工期延遲。