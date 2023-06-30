國泰銀教戰 謹慎投資高額開發案
國泰銀行贊助第五屆「建材裝修大展」將於7月6日及7日舉行，該行商業地產及建築貸款部資深副總裁Anna Choi分享對商業房地產市場的展望及貸款建議，以及商業地產及建築貸款部副總裁兼客戶經理Jim Hu將連續兩天下午2時30分，在現場主講「如何申請建築貸款」，並設攤位回答參展觀眾的問題。
Anna表示，利率在2022年3月至2023年5月期間連續上升了10次。雖然聯儲會在6月最新會議上暫停了升息，但預計到2023年底，聯邦基金利率將再上升半個百分點，以及預計明年利率將開始下降。她說，多單位住宅租金上漲的速度已經開始放緩。根據美國人口普查局的數據顯示，今年首季加州的空屋率為4.1%，去年第四季則為3.6%。
加州政府為了應對住宅短缺推出了各種新法案，旨在簡化住宅開發流程，其中一些法案已經或即將生效。現在，開發商可以在商業區（commercial zone）建造混合用途或多單位住宅項目，並且無須經歷冗長的土地用途改劃地目（rezoning）過程。
許多開發商會利用市內的附屬住房單位（ADU）法案，最大限度地提高建築面積。它們也會與公共機構合作，調整土地的用途，從而最大限度提高其住宅項目的密度。
另外，辦公樓的空置率持續增長；在洛杉磯縣今年首季達到約20%，市中心和以東地區的空置率甚至更高。在市中心，今年首季某些交易是以大幅折扣成交的，這一現象顯示辦公樓的價值有所下降。辦公樓深受遠程工作模式的影響；許多公司正在考慮縮小規模，或在不同地區擴建分部。導致這種情況的其他因素，還包括更高的利率、遊民、犯罪率，以及最近在洛杉磯市實施的豪宅稅。
Anna表示，在投資金額龐大的建築開發案，謹慎永遠是上上策。開發商在申請貸款時應進行審慎的評估和調查，其中包括環境報告、土壤報告、交通報告等，從而降低當地政府規劃部的顧慮，增加開發案獲批的可能性。
她續稱，開發商應清楚了解其專案的盈利能力，預計竣工後的銷售價格和收入現金流，以確保能夠平衡貸款及建築支出。她建議聘用從信譽良好的承包商，以避免工期延遲。
國泰銀行擁有超過60年的商業房地產或建築貸款經驗，能夠為客戶提供有競爭力的商業房地產或建築專案的短期和長期貸款方案。國泰銀行是直接放款機構；從議定貸款條件到建築完成後評估未來增值機會，該行經驗豐富的貸款專員都會提供協助。
上一則
麗浪多灘女子遺體 22年才確認身分
下一則
FB留言