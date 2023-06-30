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好市多查會員卡 華人反應兩極

記者王若然／蒙特利公園市報導
好市多發表聲明稱將嚴查會員卡。（Getty Image）
好市多發表聲明稱將嚴查會員卡。（Getty Image）

近日，有南加州居民反應，在好市多結帳時被檢查會員卡，此前從未遇到過。而好市多近日向Business Insider發布聲明，稱將嚴厲打擊借用會員卡的行為，喜歡去好市多的華人對此看法不一。

好市多更加嚴格的查卡措施，有民眾認為，這麼嚴格的查卡措施會降低消費體驗，營造對顧客的不信任感。例如在結帳時，就算是夫妻共享一個帳戶，即夫妻二人各自有會員卡，但是同屬一個帳戶，這種情況下，妻子也不得使用丈夫的會員卡。另一種情況是妻子使用帶自己照片的會員卡，但使用丈夫的信用卡結賬，這樣也是不行的。

不過也有民眾對好市多此舉表示贊同，稱借用、盜用會員卡本就不合法，光明正大也不怕被查。還有民眾表示非常不理解借卡的行為，一年幾十元的會費還要逃。

好市多目前普通會員卡一年年費60元，商業卡一年年費120元。一個帳戶最多帶兩張不同人的會員卡。

南加州居民反應，近日好市多查會員卡更加嚴格。華人王先生介紹說，日前下午前往蒙特利公園市（Monterey Park）的好市多，在自助結帳排隊時，有一名好市多員工挨個檢查排隊顧客的會員卡，看照片和本人是否相符。王先生說，此前從未在自助結帳時被查過會員卡。

在詢問該名店員後，對方稱其實好市多一直嚴查會員卡借用、盜用的情況，在疫情期間，因要減少接觸，才取消了一些檢查措施，如今政府取消了新冠緊急狀態，好市多又重新採取了這些查卡措施。

好市多近日發布聲明證實了採取更嚴格查卡措施。其在一封聲明中表示，「好市多原本就在結帳處要求出示會員卡，如今在自助結帳處，我們也要求顧客出示會員卡。」好市多還表示，查卡也可以有效防止偷盜行為。

不過並非每家好市多查卡都如此嚴厲。例如在阿蘇薩（Azusa）的好市多，自助結帳台即無專人查卡。

一直以來，在好市多入口處，民眾都需要亮出會員卡。不過雖設有專員查卡，但顧客都是拿卡一閃而過，工作人員不會嚴格地對照卡上照片是否為本人。在人工結帳處，顧客要出示會員卡給收銀員，以顯示為本人才可以結帳。但是自助結帳台一直以來沒有專員仔細查看會員卡，因此常有借用或盜用他人會員卡的漏網之魚。

有媒體披露，好市多此舉是為了應對通膨下銷量下降，該店會員費收入是高於產品本身利潤的。

好市多 加州 南加

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