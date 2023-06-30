我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

麗浪多灘女子遺體 22年才確認身分

編譯陳盈霖／綜合外電報導
經過多年調查，2001年在麗浪多灘發現的遺體，警方證實為帕克-強森。（美聯社）
經過多年調查，2001年在麗浪多灘發現的遺體，警方證實為帕克-強森。（美聯社）

經過數十年漫長調查與DNA比對，2001年在麗浪多灘（Redondo Beach）發現一具女子遺體的身分，警方終於在本月23日確認為帕克-強森（Catherine Parker-Johnson），這起懸案也被認定為兇殺案。

KTLA 5電視台報導，2001年8月29日，在該市1624 Wollacot Street的一個建築工程發現該遺骸。由於無法確認遺體身分，也找不到家屬，使該案陷入僵局至2019年1月重新審理。

警局懸案調查組與幫助執法機構識別未知遺骸的非營利組織DNA Doe Project合作，從現場收集的DNA與帕克-強森家譜進行比對。

2023年3月，他們對該家族兩名女子進行DNA比對，確定他們是受害者的女兒和姐妹，初步確認遺體身分為凱瑟琳帕克強森。

官員們發現帕克-強森家人最後一次聯繫死者，是在1981年5月。根據執法部門數據庫，她並未被報告失蹤。

警方呼籲知情者提供訊息，可致電310-379-2477分機2714，調查員John Skipper，310-937-6675 Rick Petersen，或電郵 [email protected]

DNA

上一則

聖瑪利諾高中引進「虛擬解剖台」 讓學生體驗醫學

下一則

國泰銀教戰 謹慎投資高額開發案

延伸閱讀

芝城槍擊案大爆發 六月節長周末13死62傷

芝城槍擊案大爆發 六月節長周末13死62傷
芝市長強森就任30天 犯罪率飆升38％

芝市長強森就任30天 犯罪率飆升38％
芝市長就任30天 犯罪率飆升38％

芝市長就任30天 犯罪率飆升38％
46傷9死 國殤節後芝加哥血腥周末再現

46傷9死 國殤節後芝加哥血腥周末再現
戶外用餐許可證 芝市長強森取消自動更新

戶外用餐許可證 芝市長強森取消自動更新
MLB／賈倫練球意外砸死鳥 不小心模仿巨怪強森成焦點

MLB／賈倫練球意外砸死鳥 不小心模仿巨怪強森成焦點

熱門新聞

每磅不到一元錢的櫻桃令華人驚喜。（讀者提供）

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

2023-06-22 20:01
好市多售賣的29.99元的「煙火」。（王先生提供）

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

2023-06-25 15:19
亞裔老夫婦坐電動輪椅被白衣男搶劫。(IG@sgvluxuriousdetail)

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

2023-06-25 21:05
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
一名來自台灣的男遊客與妻子在洛杉磯環球影城遊玩期間發生爭執。圖為洛杉磯環球影城（取材自環球影城臉書）

只是開玩笑？台男在LA環球影城與妻子起爭執被捕

2023-06-26 20:20

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟