麗浪多灘女子遺體 22年才確認身分

經過多年調查，2001年在麗浪多灘發現的遺體，警方證實為帕克-強森。（美聯社）

經過數十年漫長調查與DNA 比對，2001年在麗浪多灘（Redondo Beach）發現一具女子遺體的身分，警方終於在本月23日確認為帕克-強森（Catherine Parker-Johnson），這起懸案也被認定為兇殺案。

KTLA 5電視台報導，2001年8月29日，在該市1624 Wollacot Street的一個建築工程發現該遺骸。由於無法確認遺體身分，也找不到家屬，使該案陷入僵局至2019年1月重新審理。

警局懸案調查組與幫助執法機構識別未知遺骸的非營利組織DNA Doe Project合作，從現場收集的DNA與帕克-強森家譜進行比對。

2023年3月，他們對該家族兩名女子進行DNA比對，確定他們是受害者的女兒和姐妹，初步確認遺體身分為凱瑟琳帕克強森。

官員們發現帕克-強森家人最後一次聯繫死者，是在1981年5月。根據執法部門數據庫，她並未被報告失蹤。

警方呼籲知情者提供訊息，可致電310-379-2477分機2714，調查員John Skipper，310-937-6675 Rick Petersen，或電郵 [email protected]。