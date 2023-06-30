周末這樣玩╱南加小鎮坦密庫拉 酒莊匯集

多種酒類可以選擇，還可以搭配小食拼盤。（記者朱敏梓╱攝影）

說到酒莊，大家都會想到大名鼎鼎的納帕（Napa）。不過對於南加 居民來說，動輒五、六個小時的車程有些遙遠，事實上在南加州 也有一個知名的旅遊小鎮-坦密庫拉（Temecula），匯集了許多酒莊，不僅能享受美酒和美景，還有現場樂隊助陣，民眾還可以在那裡乘坐浪漫熱氣球 ，觀看美麗的日出。

南加州酒莊城市坦密庫拉，距離洛杉磯車程僅1小時至1.5小時間，坦密庫拉的原意為「穿越水霧的陽光」（Sunshine through the mist），這裡得天獨厚的地理環境，造就了優質的葡萄酒產區，有超過40座葡萄園，山谷內種植56種不同的製酒葡萄，並被譽為南加州的Napa酒鄉。

葡萄酒莊大多都集中在Rancho California Road一帶，距離老城區僅15分鐘。坦密庫拉不乏一些知名的酒莊，例如Wilson Creek Winery、Callaway Vineyard & Winery 以及 Bottaia Winery等，其中頗具現代風的Bottaia Winery十分有特色，在品酒的同時還可以享受到現場樂隊表演。

走進Bottaia Winery，明亮的歐式現代風格讓人眼前一亮，設計靈感來源於「優雅的義大利北部風格」，作為坦密庫拉最年輕的酒莊，處處體現了活力和時尚，高挑的屋頂和整體白色的色調、簡潔又不失品味的室內品酒區，都讓人印象深刻。

穿過室內便來到一個開放式空間，旁邊就是一大片的葡萄園地，民眾可以選擇在室外品酒。BOTTAIA Winery還有一個露天泳池，這些都體現了酒莊「讓參觀者能夠在平靜優雅的環境中、遠離通常嘈雜的葡萄酒品酒室」的設計初衷。

酒莊提供了不同的品酒套餐供選擇，包括紅葡萄酒、白葡萄酒、氣泡酒和果酒等，還可以搭配各類奶酪、火腿、堅果等，為品酒增添更多風味。品酒區還有樂隊演奏，背靠著一大片葡萄園，沐浴著加州的陽光，再加之美酒和美樂，是週末放鬆、休閒的一大好去處。

在坦密庫拉，除了品嚐美酒外，還有一個不可錯過、十分浪漫的項目，那就是乘坐熱氣球。民眾可以在網上搜索當地的熱氣球公司，提前預訂，通常乘坐熱氣球都在日出前後，因此需要一早5-6點起床，到達集合地。雖然需要早早起床，但當熱氣球伴隨著太陽的升起緩緩飛行於空中，飛過一片片綠色的莊園時，一切的勞累都將拋之腦後。