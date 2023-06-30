洛城新語／城市人口老化的深層意義

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根據最新公布的人口數據，舊金山灣區 在過去幾年人口迅速老化。灣區的九個縣，人口中位年齡上升的幅度全部都超過全國。

依照人口普查局的數據顯示，全美的平均中位年齡，整體來說從2012年到2022年攀升了1.5歲，出現老化的跡象。然而，灣區的情況更為嚴重，馬連縣平均年齡增加了2.9歲、納巴縣增加了2.8歲、蘇諾馬縣增加2.7歲、阿拉米達縣增加2.3歲、舊金山縣增加1.9歲、康曲柯士達縣增加1.8歲、蘇拉諾縣增加1.8歲、聖馬刁縣增加1.7歲、聖他克拉拉縣增加1.6歲。

不止年齡老化一項指標，65歲以上者人數也明顯增加。比較十年來兩次的人口普查結果，可發現2020年灣區65歲以上居民人數增加了38%，而且退休人口占總人口數從2010年的12%，上漲至15%。相對的，5歲以下的幼童人數則在下降。

針對灣區人口快速老化的現況，專家認為是因為灣區的住房問題全國最嚴重，房價高到難以負擔。不過，灣區最貴的矽谷 ，在年齡增長上則比起灣區其他縣來的平緩。對此，學者認為，聖他克拉拉縣等矽谷所在地雖然房價高昂，但因科技公司吸引了年輕專業工作者進駐，讓整體老化情況不那麼嚴峻，維持一定的活力。

說到底，就是多數年輕一代無法負擔灣區高生活成本，搬不進、留不下、生不起。除了部分高收入的科技金童以外，許多傳統行業的薪資天花板，根本連政府認定的住房低收入 門檻都達不到。幾乎可說是只要產業選錯，就算努力到退休，可能都無法擺脫低收入。

常聽到有人開玩笑稱，矽谷家庭的貧窮線為30萬（甚或更高）。數字雖然有些戲謔的成分、並非真實，但其實很多人也覺得，如果真要過上舒適的生活，這要求並不是太離譜。

加州住房和社會發展局在6月份時，發布了2023年收入水平調查，該數據是根據聯邦的指引計算，用於衡量可負擔住房計畫的資格。以2023年的數字來看，舊金山、聖馬刁縣，以及馬林縣的低收入要求，單人是10萬4400元。如果以四口之家來說，每年收入在14萬9100美元以下，就被認為是低收入戶。

每個產業創造獲利的能力不同，給薪標準各異，只有小部分產業有能力讓絕大多數工作者六位數年薪起跳，有些產業就算是薪資天花板，也很難有六位數。在這些低薪行業堅守崗位的年輕工作者，恐會逐漸被迫離開灣區。

一位從事服務業的朋友就說，幾年前單身時住中半島，蝸居在房東車庫改建的雅房中，400平方呎不到的空間被隔成三個單人房，睡覺時連翻身都無法大動作。後來結婚成家，不可能待在如鳥籠般的單間，因此搬到中谷，每天單程通勤就要近2小時。只是，他每天都在考慮：「美國這麼大、機會如此多，何必在灣區這麼辛苦？有一天一定會離開！」