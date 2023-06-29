HUD調整地區收入中位數門檻 更多加州屋主可獲援助金

加州縣市AMI150%表格部分截圖。（網站截圖）

鑑於美國住房及城市發展部（HUD）更新地區收入中位數（AMI）水平，加州 房貸救濟計畫鼓勵難以支付房貸的加州屋主前往www.CaMortgageRelief.org登記。更新中位數門檻後，將有更多加州屋主符合獲得高達8萬元援助金的資格，為因疫情 面臨財務困難的屋主提供即時的救濟。

HUD每年都會為一系列住房計畫更新收入門檻，其中包括支援加州房貸救濟計畫的屋主援助金。這些收入限制以家庭收入中位數的百分比為基準，並根據居住縣市和家庭成員人數不同而有所變化。

加州住房金融局屋主救濟公司的總裁Rebecca Franklin表示，隨著聯邦政府的調整，更多屋主將有資格獲得加州房貸救濟計畫高達8萬元的免費援助金，鼓勵所有屋主查看自己是否符合資格，並考慮申請加入成千上萬透過該計畫保住房屋的屋主。

即便是現在，仍有許多屋主難以從疫情帶來的財務困難中恢復過來。這一項調整不只意味著有更多家庭保住房子，更能保住家園，與此同時，還可保護最重要的財產，積累傳承下一代的財富。

加州房貸救濟計畫的AMI設限為150%，每戶年滿18歲及以上的成員綜合家庭收入必須等於或低於150% AMI。此次更新後，幾乎所有加州縣市（參見各縣市的AMI 150%表格）的AMI水平都比前一年有所增加，換句話說，當AMI提高，符合資格的人就會變多。

有興趣的加州屋主使用該計畫的線上計算器查看自己是否符合資格。並建議先前因為收入門檻原因遭拒的屋主，在符合2023年調整後收入水平的情況下重新申請。

該計畫在2月時已擴大資格範圍，為因疫情而面臨財務困難的屋主提供高達8萬元的補助，這一援助金免費且無需償還，可用於各種房屋費用，其中包括：

幫助符合資格的屋主償還逾期的房貸（申請人必須在2023年3月1日之前至少逾期未繳兩筆款項）

補繳逾期的房產稅（必須在2023年3月1日之前至少逾期未繳一筆款項）

支付2020年1月期間或之後的二次抵押部分索賠或延期房貸（通過將逾期的房貸推遲至房貸結束時支付）

幫助因未支付房產稅或屋主保險 款項而面臨欠款的反向抵押房貸（reverse mortgage）持有人