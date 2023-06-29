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橙縣年收不到8萬單人家庭 視為低收入

編譯陳盈霖／綜合外電報導

加州住房和社區發展廳（California Department of Housing and Community Development）本月公布2023年年收入，包括南加州在內，大多數縣的收入都較2022年增加。

ABC 7電視台報導，這些年收入，每年根據聯邦指導方針計算，用於確定經濟適用房計畫的資格。

根據最新數據，橙縣年收入低於8萬元的單人家庭，被視為低收入，比去年略低於7萬6000元有所上升，橙縣也成為南加州房價最貴的縣。

洛縣年收入低於7萬700元的單人家庭，被視為低收入戶，比2022年的6萬6800元增加。在范杜拉縣（Ventura County），單人年收入略高於7萬4000元者，被視為低收入。

聖伯納汀諾（San Bernardino）、河濱（Riverside）等內陸帝國縣，單人年收入為5萬2200元者被視為低收入，均較去年的4萬9300元增加。

至於中央山谷地區，如弗雷斯諾（Fresno）、國王（Kings）等縣，單人年收入約4萬6000元者，被視為低收入，比去年增加2600元。上述這些收入取決於每戶家庭人數。

如橙縣單人家庭年收入8萬元，但四人家庭收入，則接近11萬5000元。

低收入 加州 橙縣

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