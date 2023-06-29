世報7/6~7/7建材展／新居住不慣 ZAIA：問題出在格局

ZAIA建築秉承「為大眾創造品質生活」的企業宗旨，超高標準、超前理念、工匠精神，提供客戶一站式省心服務，也是集團不變追求。（ZAIA提供）

曾在美中兩地完成多項知名建築設計和營建的阿亞（ZAIA）建築公司，將為7/6、7/7日世界日報洛杉磯 社舉辦的「2023建材裝修大展」帶來最新建築和設計理念，為民眾居住空間提供更高便利、舒適和美感，同時提升民宅建築銷售市場增值空間。公司負責人表示，有時民眾喬遷新居，卻總感覺住起來不舒服但又說不出原因，其實問題可能就出在房屋的格局上。

ZAIA國際集團董事長解女士表示，到美國加州 雖然只有短短三年，但之前在中國商業和民用建築和裝修裝飾界縱橫30年，擁有豐富建築和設計經驗和許多優秀作品，包括天津萬麗泰達酒店、以佛教為主題的旅遊文化景區、碧桂園時光小鎮、天津河東阿亞國際度假酒店等。ZAIA的建築理念不僅是建造建築物，更希望通過建築和設計為民眾帶來有品味的生活。

ZAIA集團在中國商業和民用建築和裝修裝飾界有超過30年經驗，擁有豐富的建築和設計經驗和許多優秀作品。（ZAIA提供）

多年來，他們提供新屋建造，ADU加建，改擴建，整屋精裝修，餐飲以及民宿裝修等等，提供民眾傳統、現代或前衛的多種風格選擇。她表示，不合理不規範的房屋格局，常常會造成民眾日常生活和起居的生活不便，甚至障礙，無形中減少了大家居家生活的有效空間，所以在房屋設計改造時，根據生活起居路線設計建築和室內裝修，對提高民眾的生活品質非常重要。家庭裝修不應該是冰冷冷的報價和施工，更重要的是契約精神和售後服務，從設計、建造、內裝、軟飾一條龍，能夠讓屋主省卻許多煩惱。

ZAIA集團在中國商業和民用建築和裝修裝飾界有超過30年經驗，擁有豐富的建築和設計經驗和許多優秀作品。（ZAIA提供）

該公司不僅擁有像工程總監Antonio唐那樣的建築行業資深前輩，也有多位90後室內設計師，充滿靈感和創意，尤其在室內裝修的內轉軟飾方面，特別拿手。

ZAIA建築秉承「為大眾創造品質生活」的企業宗旨，超高標準、超前理念、工匠精神，提供客戶一站式省心服務，也是集團不變追求。（ZAIA提供）

集團董事長解女士表示， ZAIA集團自1994年創辦以來，一直秉承「為大眾創造品質生活」的企業宗旨，遵循「誠實、自信、積極、樂觀」的企業精神，至今，ZAIA已成為一家集房地產、酒店、餐飲、傳媒等多個行業為一體的企業集團。

ZAIA建築秉承「為大眾創造品質生活」的企業宗旨，超高標準、超前理念、工匠精神，提供客戶一站式省心服務，也是集團不變追求。（ZAIA提供）