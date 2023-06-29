河濱醫生涉性侵病患 付保釋金100萬獲釋

桑諾非涉嫌性侵被捕。（警方提供）

南加內陸河濱市（City of Riverside）一名皮膚科醫師兼診所業者涉嫌對女性病患實施性侵 ，於27日被警方拘捕，後交保獲釋，保釋金100萬元。

嫌犯是52歲的新港灘居民桑諾非（Dr. Sam Sannoufi），被拘押在河濱市一個拘押中心，涉嫌性侵和暴力侵犯等罪名。嫌犯在支付100萬元保釋金後獲釋。

據河濱市警察局發言人瑞爾斯柏克（Ryan Railsback）表示，6月初，一名女性向市警局負責性侵犯孩童案件部門舉報，稱她在嫌犯所經營的皮膚科診所診療期間，遭到醫生性侵犯。目前，警方尚未就有關涉嫌犯罪的具體情況，以及受害者的身分透露詳情。

警方發言人表示，調查人員已經收集到了足夠證據並取得逮捕令，於28日將涉事醫生傳喚到警局。發言人認為，確信可能還有其他受害者，希望能站出來舉報。她說，對於任何與此案有關資訊，警方鼓勵民眾聯繫相關調查人員提供更多線索，聯絡電話是：951-353-7950。

據河濱縣的司法文件顯示，醫生桑諾非在該縣域並無任何輕罪或重罪紀錄。

根據加州 醫學委員會（Medical Board of California）資料顯示，桑諾非醫生自2009年3月起，在加州申領到合法行醫執照。他畢業於烏克蘭 基輔的烏克蘭國家醫科大學（Ukrainian State Medical University），且在畢業文件中並沒有出現任何紀律處分、行政記過或醫療疏失遭訴訟的紀錄。