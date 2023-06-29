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長榮BR12飛LA班機 下月起推米其林粵菜

本報記者／綜合報導
長榮航空與頂級粵菜餐廳与粵樓總舵手許文光行政總主廚合作，自7月1日起提供BR12台北飛往洛杉磯全艙等旅客精心設計的機上餐點。（業者提供）
長榮航空與頂級粵菜餐廳与粵樓總舵手許文光行政總主廚合作，自7月1日起提供BR12台北飛往洛杉磯全艙等旅客精心設計的機上餐點。（業者提供）

長榮航空舉辦全新機上餐點及服務用品發表會，7月起，台北飛往洛杉磯全艙乘客，可享用粵菜餐廳与玥樓設計的餐點；另也在長程航線為皇璽桂冠艙，提供睡衣兼休閒服，再攜手旅美知名台裔設計師吳季剛Jason Wu，合推改版設計款。

長榮航空邁向加入星空聯盟十周年里程碑，總經理孫嘉明宣布跨界與業界頂尖主廚及品牌合作，提供旅客在地食材、具台灣元素餐點和用品，讓旅客體驗更多台灣精彩特色。

長榮航空指出，与玥樓頂級粵菜餐廳連續3年獲米其林推薦，與行政總主廚許文光首次合作，7月起BR12台北飛往洛杉磯全艙旅客皆可享用粵菜精華，皇璽桂冠艙主菜「蠔皇北菇乾鮑」、「醬燒牛小排」與「臘味蔭油炒飯」，豪華經濟艙主菜為「蛋黃獅子頭佐配藜麥飯」，經濟艙主菜則為「鮮蝦豉油皇炒麵」。

甜點方面，7月起BR12台北飛往洛杉磯皇璽桂冠艙旅客，可享用akeruE Dessert主廚創始人平塚牧人設計的前菜「螃蟹起司蛋糕」，料理使用北海道空運松葉蟹，搭配蘋果片及鮭魚卵；於BR12台北飛往洛杉磯、BR18台北飛往舊金山的皇璽桂冠艙，則能享用「毛豆奶酪」，毛豆做成奶酪，搭配味噌香緹與抹茶米香。

本季飲品精選來自杉林溪1600公尺高海拔金萱，手工採摘的台灣金萱菁萃茶。此外，台灣在地食材如台東池上米、宜蘭櫻桃鴨、屏東活菌豬、石斑魚及花蓮木鱉果，也融入機上餐點。

洛杉磯 長榮 舊金山

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