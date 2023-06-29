華人母女同廚 新舊川菜迸火花 曾為了麻婆豆腐放芝士爭執

來自四川成都的Lynn劉（右）出生在川菜世家，從她媽媽文阿姨到她這裡已是第四代廚師。（記者張宏=/ 攝影）

華人母女兩代人一起工作，在廚房裡通過各自多年的手藝進行傳統和新派川菜的碰撞。現代社會生活節奏快，人們世界各地遷移，一家人聚少離多，疫情 後連和父母吃一頓飯都可能成為一種奢侈，更別說母女朝夕相處一起工作。來自四川成都的Lynn劉出生在川菜世家，從她媽媽文阿姨到自己已是第四代廚師。

別人家母女可能一周見一面，甚至幾年見一面，Lynn劉和媽媽文阿姨是每天碰頭。母女早上十點多盤點食材去周邊採購，最喜歡餐廳附近的德成行，文阿姨推著車，車裡裝滿當季新鮮蔬菜。她說，廚師喜歡限時新鮮的食材，每次看到都盡量多買一些。

母女日常是早上十點多盤點食材，根據情況去周邊採購。（記者張宏／攝影）

Lynn則喜歡買各種菌類乾貨，因為菌類乾貨提鮮效果好。她說，這幾年川菜在美國發展挺快，但川菜調料本地化還是有難度，且她們有自己的要求，所以像花椒、青滕椒必須要從中國特定的經銷商處進口才道地。

採購回到餐廳開始為晚上營業做準備，因為常年在廚房工作，母女兩人的手掌都很寬大有力。她說，每天端鐵鍋、掂炒勺，肌肉比健身 房運動還管用。她們整日在廚房煙熏火烤，一站一整天，所以媽媽要戴上護腰工作。每晚下班後，母女時常相約去做按摩緩解一天的疲憊。

川味小菜放在五層提籃裡。（記者張宏／攝影）

Lynn說，媽媽五年前來美國，本可在家享受晚年愜意，但是媽媽閒不住，加上多年母女聚少離多，想有更多相處時間，所以兩人一起在新餐廳工作。雖然也會因為觀點分歧有爭吵，但很快就會和好。

怪味豆香草冰淇淋。（記者張宏／攝影）

雖然家裡四代廚師，但是Lynn劉萌生做廚師的念頭是在30歲。她說，以前很喜歡吃美食，且嘴巴很刁，對食材和味道瞭如指掌，但那時年齡小沒有想過做廚師，20歲開始她從事的都是餐飲行業的管理和投資。後來出國，先是去了歐洲，後來到美國，發現美食是最無國界的，才開始進廚房成為廚師。因為出身世家，她對食材選購和食物料理、廚房管理有堅持的標準和追求。她的第一家餐廳錦城里十年前曾經承載南加 留學生最初海外的川菜記憶。

華人母女兩代人一起下廚房，通過各自多年的手藝進行傳統和新派川菜的碰撞。（記者張宏／攝影）

Lynn在南加有四家餐廳，去年在東區開了一家新派川菜餐廳19Town，母女現主要在這裡工作。偌大後廚裝備各式廚具，有中式炒鍋，也有西式烤箱，Lynn還買了一台乾濕兩用的機器來熏臘鴨和三文魚。食材不僅有傳統中餐食材，還有法式薰衣草香料，韓國百香果蜜等各國食材調料。

文阿姨第一次看到Lynn往麻婆豆腐裡面放芝士簡直要瘋掉。（記者張宏／攝影）

文阿姨說，家裡有一本外公寫的川菜秘籍，也是傳統川菜的路數，但Lynn想走出自己的路。美國是一個多元化國家，她剛開始很多不適應，尤其第一次看到Lynn往麻婆豆腐裡面放芝士簡直要瘋掉。