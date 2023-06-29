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華人母女同廚 新舊川菜迸火花 曾為了麻婆豆腐放芝士爭執

記者張宏／洛杉磯報導
來自四川成都的Lynn劉（右）出生在川菜世家，從她媽媽文阿姨到她這裡已是第四代廚師。（記者張宏=/ 攝影）
來自四川成都的Lynn劉（右）出生在川菜世家，從她媽媽文阿姨到她這裡已是第四代廚師。（記者張宏=/ 攝影）

華人母女兩代人一起工作，在廚房裡通過各自多年的手藝進行傳統和新派川菜的碰撞。現代社會生活節奏快，人們世界各地遷移，一家人聚少離多，疫情後連和父母吃一頓飯都可能成為一種奢侈，更別說母女朝夕相處一起工作。來自四川成都的Lynn劉出生在川菜世家，從她媽媽文阿姨到自己已是第四代廚師。

別人家母女可能一周見一面，甚至幾年見一面，Lynn劉和媽媽文阿姨是每天碰頭。母女早上十點多盤點食材去周邊採購，最喜歡餐廳附近的德成行，文阿姨推著車，車裡裝滿當季新鮮蔬菜。她說，廚師喜歡限時新鮮的食材，每次看到都盡量多買一些。

母女日常是早上十點多盤點食材，根據情況去周邊採購。（記者張宏／攝影）
母女日常是早上十點多盤點食材，根據情況去周邊採購。（記者張宏／攝影）

Lynn則喜歡買各種菌類乾貨，因為菌類乾貨提鮮效果好。她說，這幾年川菜在美國發展挺快，但川菜調料本地化還是有難度，且她們有自己的要求，所以像花椒、青滕椒必須要從中國特定的經銷商處進口才道地。

採購回到餐廳開始為晚上營業做準備，因為常年在廚房工作，母女兩人的手掌都很寬大有力。她說，每天端鐵鍋、掂炒勺，肌肉比健身房運動還管用。她們整日在廚房煙熏火烤，一站一整天，所以媽媽要戴上護腰工作。每晚下班後，母女時常相約去做按摩緩解一天的疲憊。

川味小菜放在五層提籃裡。（記者張宏／攝影）
川味小菜放在五層提籃裡。（記者張宏／攝影）

Lynn說，媽媽五年前來美國，本可在家享受晚年愜意，但是媽媽閒不住，加上多年母女聚少離多，想有更多相處時間，所以兩人一起在新餐廳工作。雖然也會因為觀點分歧有爭吵，但很快就會和好。

怪味豆香草冰淇淋。（記者張宏／攝影）
怪味豆香草冰淇淋。（記者張宏／攝影）

雖然家裡四代廚師，但是Lynn劉萌生做廚師的念頭是在30歲。她說，以前很喜歡吃美食，且嘴巴很刁，對食材和味道瞭如指掌，但那時年齡小沒有想過做廚師，20歲開始她從事的都是餐飲行業的管理和投資。後來出國，先是去了歐洲，後來到美國，發現美食是最無國界的，才開始進廚房成為廚師。因為出身世家，她對食材選購和食物料理、廚房管理有堅持的標準和追求。她的第一家餐廳錦城里十年前曾經承載南加留學生最初海外的川菜記憶。

華人母女兩代人一起下廚房，通過各自多年的手藝進行傳統和新派川菜的碰撞。（記者張宏...
華人母女兩代人一起下廚房，通過各自多年的手藝進行傳統和新派川菜的碰撞。（記者張宏／攝影）

Lynn在南加有四家餐廳，去年在東區開了一家新派川菜餐廳19Town，母女現主要在這裡工作。偌大後廚裝備各式廚具，有中式炒鍋，也有西式烤箱，Lynn還買了一台乾濕兩用的機器來熏臘鴨和三文魚。食材不僅有傳統中餐食材，還有法式薰衣草香料，韓國百香果蜜等各國食材調料。

文阿姨第一次看到Lynn往麻婆豆腐裡面放芝士簡直要瘋掉。（記者張宏／攝影）
文阿姨第一次看到Lynn往麻婆豆腐裡面放芝士簡直要瘋掉。（記者張宏／攝影）

文阿姨說，家裡有一本外公寫的川菜秘籍，也是傳統川菜的路數，但Lynn想走出自己的路。美國是一個多元化國家，她剛開始很多不適應，尤其第一次看到Lynn往麻婆豆腐裡面放芝士簡直要瘋掉。

Lynn說，川菜數百年歷史有太多約定俗成的東西，比如麻婆豆腐傳統做法是放入更多油來提亮，還要掛三道芡加肉燥，且要保證豆腐完整性。但是現代人口味在改變，尤其在美國不僅要因地制宜，還要賦予川菜新的口感和呈現方式。她選擇用芝士代替油脂，把豆腐打碎，再用芝士焗豆腐。不僅在外表更有新鮮感，且口感也賦予新意。

Lynn很注重食材的品質，像花椒青滕椒必須要從中國特定的經銷商處進口才道地。（記...
Lynn很注重食材的品質，像花椒青滕椒必須要從中國特定的經銷商處進口才道地。（記者張宏／攝影）

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