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柑縣台美商會2023年會 陳啟耕接任會長

本報訊
柑縣台美商會「2023年會暨會長交接典禮」，副處長張正育(中)、監事長林翠雲（左二）、名譽總會長吳東昇（右二）監交會印，由現任會長楊博盛（左一）交棒給新任會長陳啟耕（右一）。（橙僑中心）
柑縣台美商會「2023年會暨會長交接典禮」，副處長張正育(中)、監事長林翠雲（左二）、名譽總會長吳東昇（右二）監交會印，由現任會長楊博盛（左一）交棒給新任會長陳啟耕（右一）。（橙僑中心）

加州柑縣台美商會6月25日晚舉辦「2023年會暨會長交接典禮」，當天由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育監交會印，象徵承先啟後，並轉達僑務委員會徐佳青委員長頒贈給卸任會長楊博盛的感謝狀、及新任會長陳啟耕的賀狀。

聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）、金映玉(Young Kim)、Yorba Linda前市長黃瑞雅、橙僑中心蕭蓓如主任等多位政、僑、商界嘉賓出席，與超過350位嘉賓共同見證交接儀式，對卸任的楊博盛會長兩年來的積極服務，開展會務，報以熱情的感謝與掌聲，也為新任的陳啟耕會長及理事團隊表達支持。

新任會長陳啟耕及理事幹部團隊在聯邦眾議員朴銀珠見證下宣誓就任，陳啟耕期許自己能承先啟後，開創新局，未來柑縣台美商會除了持續對弱勢團體、急難救助奉獻心力，也將致力於各行各業的交流，連結各商會及僑界團舉辦大型活動，為僑臺商拓展商機。

新屆會長及理事幹部團隊在聯邦眾議員朴銀珠(右一)見證下宣誓就任。（橙僑中心）
新屆會長及理事幹部團隊在聯邦眾議員朴銀珠(右一)見證下宣誓就任。（橙僑中心）

楊博盛感謝各會員的團結努力下，不僅為僑台商拓展商機，促進台美經濟文化交流，也一起投身醫療防疫等慈善公益活動，活動中並安排表揚葉旭旻、陳鳳桃、林翠雲獲頒傑出會員獎。

張正育讚揚並肯定商會多年來，在歷任會長的帶領與會員的團結努力下，協助經文處推展國民外交、防疫外交，形塑台灣正面形象，並舉辧各項專業講座，協助僑台商創業及提升競爭力。

柑縣台美商會並出版42周年紀念年刊增添光彩。當天商會用心規畫安排活動內容與佈置會場，高級美食料理，穿插勁歌熱舞、卡拉OK、樂隊表演等餘興節目，活動精彩豐富，現場歡笑與掌聲此起彼落，賓主盡歡，活動圓滿成功。

現場貴賓合影為新任的陳啟耕會長及理事團隊表達支持。（橙僑中心）
現場貴賓合影為新任的陳啟耕會長及理事團隊表達支持。（橙僑中心）

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