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對抗「禁書令」洛縣擬以電子版借閱

編譯胡立宗／綜合報導
洛縣縣委提案開放加州人都可借閱洛縣縣立圖書館的電子書。（取自KCAL）
洛縣縣委提案開放加州人都可借閱洛縣縣立圖書館的電子書。（取自KCAL）

洛杉磯縣縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）、韓珍妮（Janice Hahn）27日聯名提案，希望縣立圖書館能在10月前開放電子書借閱，起因是愈來愈多學校與公立圖書館禁止購入特定書籍，特別是與LGBTQ+有關者。但也不乏名著，例如馬克吐溫的「頑童歷險記」（Adventures of Huckleberry Finn）、斯坦貝克的「人鼠之間」（Of Mice and Men）。

提案強調，正因為加州許多少年與居民借不到特定書籍，學生的閱讀權遭到限制，在驕傲月的歡騰過去後，洛縣更應該站出來力挺，讓加州所有少年與居民都能借閱洛縣的電子書。兩位縣委指出，根據美國筆會（PEN America）的統計，全美在2022-23學年的上半年，禁掉的書籍比前半年增加了28%。

提案指出，加州禁止的書籍也在增加，包括布班克（Burbank）聯合學區2020就禁了「頑童歷險記」與「人鼠之間」，加州其他地方的「禁書」也在增加，去年排行前十的都與LGBTQ+有關。一旦縣委會通過提案，縣立圖書館將在30天內回報，閱覽卡數位化的施行計畫，並在10月1日的「禁書周」（Banned Books Week）開始前落實。

加州 圖書館 洛縣

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