橙縣華人商會獎學金 10名傑出應屆高中畢業生獲獎

橙縣華人商會基金會獎學金24日舉辦年度獎學金頒獎晚會。（主辦方提供）

橙縣華人 商會基金會獎學金24日舉辦年度獎學金頒獎晚會，為10名成績傑出的南加應屆高中畢業生頒發每年5000元，大學四年共計2萬元的獎學金。

現場約200人共襄盛舉，今年獲獎的十名同學是Chloe Chang、Jieen Chen、Daphne Du、Mi Ya Hsueh、Alan Jiang、Kylie Lam、Annie Lee、Issac Pao、Katlin Yu、Brian Zhao。

橙縣華人商會基金會會長童志敏表示，感謝各界慷慨捐款，也感謝基金會理事投注的時間與心力。橙縣華人商會成立於1989年，旗下的基金會從1995年起為回饋社會成立慈善基金會，為有需要的華裔子弟提供大學獎學金。自2015年開始，基金會調整獎學金額度，提高至每人每年5000元，給滿大學四年。 八年來在各方支持下，募款均超出預定目標，實屬不易。

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處副處長張正育表示， 獎學金目的是幫助學子完成學業，期望他們在未來成為各行各業的成功人士，同時不忘記薪火相傳，回饋社會幫助更多跟他們一樣需要幫助的人。

申請獎學金資格包括：父母中至少一位是華裔；家住橙縣、洛杉磯縣、聖地牙哥縣、河濱縣或聖伯納汀諾縣；家長提供兩年稅表和IRS Form 4506T；學生提供高中成績單、自傳、推薦信。