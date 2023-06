周敏獲兩個美國院士 慶功宴分享喜悅

在場嘉賓一同為周敏教授(捧花者)送上祝福,共享華人之光。(記者子為/攝影)

為慶祝洛杉磯加大(UCLA)華人 教授周敏獲得兩個美國院士榮銜,「南加 華人30年史話」董事會26日在蒙特利公園市召開慶功宴,分享這份屬於華人的榮光。

周敏目前是UCLA社會學和亞美研究學終身講座教授,亞美研究學系創系主任、王文祥伉儷美中關係與傳媒基金講座教授,UCLA亞太中心主任。周敏于5月2日當選為美國國家科學院(U.S. National Academy of Sciences)院士,這是她繼2022年4月28日當選為美國藝術與科學院(American Academy of Arts and Sciences)院士以後,再次獲得殊榮,榮膺美國兩院的院士。

周敏表示,感謝「南加華人30年史話」董事會主席林日昇和主編陳十美的組織,她很榮幸參與到「南加華人30年史話」的編寫中,她認為這個項目很有傳承的意義。

提到獲得雙院士頭銜,周敏表示,聽到消息時十分激動,不敢相信是真的。她的成就離不開華人社團的幫助,雖然頭銜是她的,但榮譽屬於所有華人。她最初的研究就是從紐約唐人街開始,30多年來都專注在研究美國籍移民 ,尤其是華人移民。

周敏還分享目前的研究計畫,她手上主要有兩個項目,一個是美國華人移民和印度移民的比較研究,會聚焦高技能移民;還有一個是華人移民企業家的研究,為此她正在走訪南加的的華人聚集區。

金融投資與財富管理專家兼「南加華人30年史話」的牽頭人之一林日昇表示,祝賀周敏教授當選院士,這樣雙院士的成就在華人中實屬罕見,也希望「南加華人30年史話」這本書能走進更多人的視野。「南加華人三十年史話」中、英文主編陳十美也對周敏教授的成就感到開心和光榮。