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洗車變貴 華人忍半年不洗

記者張宏／洛杉磯報導
通膨之下洗車費用也上漲，自動洗車約10元，全方位洗車費用可能高達約100元，去洗車行洗車需20元到40元。不少華人或選擇不洗車，或自己在家洗車。（unsplash圖片）
通膨之下洗車費用也上漲，自動洗車約10元，全方位洗車費用可能高達約100元，去洗車行洗車需20元到40元。不少華人或選擇不洗車，或自己在家洗車。（unsplash圖片）

通膨之下洗車費用也上漲，自動洗車約10元，全方位洗車費用可能高達約100元，去洗車行洗車需20元到40元。面對洗車的高成本，不少華人或選擇不洗車，或自己在家洗車。

華人齊小姐的車子有半年沒洗了，她說，冬天下雨可在下雨天直接開車出去，讓老天爺免費洗車。如果不下雨，車子只要不是髒到慘不忍睹是不會洗的。最討厭的是下雨但車子沒洗乾淨反而更髒，這個時候只是把車窗大概擦擦。

不想出去花錢洗車的原因主要是貴，齊小姐說，自助投幣式洗車每次搞得手忙腳亂，且刷子比較硬，會傷車身油漆。外面洗車行以前還有10元以下的洗車服務，現在動輒都是20元左右，她的車子比較高，還要被收額外費用。如有人工服務還要加上小費。最關鍵是花了幾十元，車子還是有一些細節沒被洗乾淨，覺得花冤枉錢。

也有不少華人選擇在家洗車，華人李先生很愛乾淨，他說，他會定期在家洗車，且只用三桶水。一桶水是打濕除塵塗泡沫，一通沖洗泡沫，一桶擦乾淨。每次想要飯後運動就洗車解決，通常要花費半個小時。如果加上打蠟就要花費更長的時間，所以他是一年才打蠟一次。

目前市場上洗車類型包括投幣式手動洗車、自助洗車、非接觸洗車、手洗車和全方位洗車服務等，價格從10元到百元不等。其中自助洗車和非接觸洗車都是自動化的，主要區別在於對車身油漆損壞程度，人工手動洗車需要更長時間且更貴，通常花費約20元至30元不等。

全方位洗車服務則是對車子外部到內部進行護理，這裡服務可能要幾個小時，包括洗車、打蠟、內部真空清潔和拋光、車窗清洗、鏡子和裝飾清潔、輪胎清潔和保護劑塗抹及大燈拋光等，根據車子大小，價格從50元到100多元不等。通常洗車行會給常光顧的車主提供洗車折扣，民眾也可在網上尋找洗車優惠券。

華人

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