車禍頻傳 3起事故釀6死

內陸上周末連續兩天發生致命車禍。（警方提供）

近期南加 車禍頻繁，內陸10號公路25日晚發生大車禍，10車連環追撞，一名31歲男子死亡。警方懷疑車禍與酒駕或毒駕有關。

加州 巡警局警官吉敏茲（Rodrigo Jimenez）表示，25日晚8時，31歲男子駕駛Mercury牌轎車在聖伯納汀諾縣厄普蘭市（Upland）附近10號公路西向線行駛，因胡亂在車道間穿行，行駛到Euclid街以西時，與同方向的八輛車發生碰撞。隨後該男子失去控制，越過公路中央的分隔障礙，進入東向車道，再與一輛正常行駛的日產轎車相撞。包括肇事車輛在內，總共10輛車發生碰撞。

內陸利維多市（Rialto）街上也發生一起致命車禍。一名來自聖伯納汀諾縣屬地布魯明頓（Bloomington）的男子駕車逆行，與一輛正常行駛的車輛相撞，導致被撞汽車司機死亡。肇事男子涉嫌酒駕被拘捕。

南加州唐尼市（Downey）附近5號公路南向線，24日也是車禍意外，單車惡性車禍，造成車上四人被甩車外死亡，其中三名死者是來自內陸帝國潘德頓軍營（Camp Pendleton）的海軍陸戰隊員。

據加州公路巡警局（California Highway Patrol）表示，車禍發生在24日（周六）凌晨約2時30分，位於605號公路以北。車上所有四人在車禍現場死亡。潘德頓營區軍官沃特曼（Sean Waterman）表示，三名車禍中死亡的海軍陸戰隊員中，其中兩人隸屬後勤部隊，一人來自海軍陸戰隊遠征軍。