半月灣槍案 2農場遭罰16.5萬

加州當局以違反健康與安全為由，對今年涉及1月半月灣槍擊案的兩家農場，處以超過16萬元的罰鍰。圖為加州陶土花園提供給工人居住的貨櫃組合屋。（美聯社）

在半月灣（Half Moon Bay）農場發生造成七人死亡的大規模槍擊 事件五個月後，加州 當局以違反健康和安全為由，對兩家農場開罰超過16萬5000元。

曾在這兩家農場工作過的華裔 男子趙春利（Chunli Zhao，音譯），今年1月23日犯下這起大規模槍擊案，被控七項謀殺罪和一項謀殺未遂罪，但他並未認罪。這起發生在舊金山以南約30哩沿海小鎮的槍案，震驚了北美華人社區。

當局表示，趙春利當天先前往加州陶土花園（California Terra Garden）開槍，造成四名同事死亡，一名同事受傷。隨後再驅車前往兩哩外的康柯德農場（Concord Farms），槍殺了三名工人。據了解，趙春利於2015年被康柯德農場解雇。

加州職業安全與健康局（Division of Occupational Safety and Health，簡稱CAL/OSHA）26日發出聲明表示，根據調查，加州陶土花園涉及22項違規行為，建議對其處以11萬3800元罰鍰，康柯德農場涉及19項違規行為，建議處以5萬1770元罰鍰。

加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室此前表示，一些農場工人說，相對於加州最低時薪15.5元，他們的時薪只有9元，而且住在貨櫃屋裡。

紐森發言人維亞森諾（Daniel Villaseñor）說：「根據農場工人對州長訴說的工作與居住條件，的確十分悲慘，但大部分工人都別無選擇，只能默默忍受。」

加州陶土花園的違規行為包括：未能制定通知員工發生槍擊威脅、指示他們避難的計畫。紀錄顯示，1月23日的槍擊事件，是加州陶土花園至少第二次有員工企圖殺死同事的事件。

根據報導，加州陶土花園一名經理去年7月威脅要殺死另一名經理，對著他居住的拖車開槍。子彈穿過拖車，射入旁邊另一輛拖車，而第二輛拖車正是被趙春利開槍打死的華裔工人邴葉濤（Yetao Bing，音譯）的住處。此次事件並未造成任何人受傷。

CAL/OSHA指出，在7月事件發生後，加州陶土花園並未提供員工有關槍擊事件的安全培訓。

康柯德農場的違規行為則包括：未能解決先前的職場暴力問題，也未能制定計畫防範未來發生更多暴力事件。CAL/OSHA表示，1月槍擊案發生後，康柯德農場也沒有為工人提供輔導服務。

兩家農場的共同違規行為包括：沒有以西語裔和華裔工人能了解的語言對其進行培訓，在農場上提供給工人的住房也沒有申請勞動營（labor camp）許可證。維權人士表示，半月灣當地農場大部分的工人都是西語裔，發生槍擊案的這兩個香菇農場，是少數雇有華裔工人的農場。