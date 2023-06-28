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加州仇恨犯罪 亞裔去年減少43.3%

編譯胡立宗／綜合報導
加州仇恨犯罪總體年增20%，但針對亞裔的卻減少43.3%。（美聯社）
加州仇恨犯罪總體年增20%，但針對亞裔的卻減少43.3%。（美聯社）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）27日在洛杉磯公開調查報告，指出2022年的仇恨犯罪數量年增20.2%，針對性向的增加29%、針對黑人的增加27.1%。唯一的例外是，在新冠疫情期間暴增的亞裔仇恨犯罪，由2021年247件減少43.3%至2022年的140件。

整體來說，2021年的仇恨犯罪數為1763件，2022年增為2120件。黑人由513件增加至652件；性向案件由303件增為391件；反跨性別案件由38件增加至59件；反猶太件數由2021年的152件成長24.3%至2022年的189件。整體來說，遭到起訴的案件由610件增加5.9%至2022年的647件。

一起仇恨犯罪可能包括多種樣態的侵犯行為，因此邦塔強調，報告呈現的增加幅度顯示加州離消滅仇恨犯罪還有很長的路，因此地方政府與執法人員都應該瞭解數據背後的意義，並採取立即行動。在公布報告的同時，邦塔也發布了給所有執法機關的公告，重申針對仇恨犯罪與仇恨行為的相關法規。

邦塔強調，檢察長辦公室會與其他各方合作，強化對抗仇恨犯罪的行動，因為「傷一人即傷害全體」，針對黑人、猶太與LGBTQ+的犯罪案件已經連兩年增加了，因此所有加州人都應該警覺，攜手對抗仇恨犯罪、維持加州的多元包容，「不讓仇恨犯罪在加州生根落地」。

仇恨犯罪 加州 黑人

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