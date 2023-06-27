疫後旅遊大爆發 專家：難持久

舊金山旅游協會執行副主席Cassandra Costello。（記者楊青／攝影）

一方面是疫情 之後人們出門願望爆棚，另一方面是疫情中服務行業勞工 大量流失、疫後通貨膨脹持續、能源價格上升、大城市安全係數走低，那麼疫後旅遊能否「一路高歌」？多數專家不樂觀。

來自舊金山 、紐約、休士頓和多倫多的旅遊業專家和學者，日前參加少數族裔媒體中心「疫情之後旅遊業激增趨勢會持續嗎？」主題研討，並各抒己見。多數認為短時間内的井噴式旅遊，與疫情之後旅遊業的迅速復甦與繁榮存在相當落差，雖然很多人預計今年夏天旅遊業將比疫情前水平增長30%，但2027年至2028年才能完全恢復更加合理。

專家們指出，疫情期間世界上大部分地區關門大吉，旅遊停滯，僅2021年全球旅遊業損失高達2兆美元。紐約、舊金山和洛杉磯，在許多旅遊名單上是排名前五的旅遊目的地，但街頭犯罪和無家可歸者數量以及旅遊成本的增加，正使得大城市失去旅遊的絕對優勢，全面恢復曠日持久。

多倫多大都會大學旅遊系主任Frederic Dimanche博士表示，今年到目前為止，看到民眾出遊和旅遊業恢復的一些好數字，不少地方出現比較強勁的旅遊恢復勢頭，但同時一些因素也開始限制人們出遊的計畫，比如通貨膨脹、酒店和機票成本增加，都導致旅遊恢復上升並非如預期的那樣迅猛。

他表示，由於疫情中旅遊業關閉而離職的大批服務業人員在疫情後並未回歸，這也是到目前為止酒店和餐飲業都大量缺乏勞工的主要原因。這一結果導致現在出門旅遊的人，一方面旅行成本更高，但享受到的服務品質卻更差。如果這種情況不徹底改變，人們出遊的願望將會降低。他同時認為，社會治安和旅遊環境是否安全，也是人們出門旅行考慮的重要因素之一。

舊金山旅遊協會執行副主席Cassandra Costello表示，作為世界旅遊熱點城市之一，舊金山2022年旅遊人數比上年增長29%，共2190萬人次，其中相當比率是國際遊客。她表示，雖然媒體對舊金山有很多負面報導，但舊金山旅遊恢復形勢喜人。Costello表示，舊金山今年新開了1000多個戶外餐館和屋頂酒吧，還有一些新的旅遊項目，今年期望遊客超過2400萬人次，預計國際遊客再增200萬人次。她說，舊金山今年五大國際遊客分別來自墨西哥、加拿大、英國、印度和法國，其中印度是最大新興市場。

《永遠死去的紐約》作者James Altucher。（記者楊青／攝影）

參加當天研討的《永遠死去的紐約》作者Altucher表示，2020年在他的書中預言紐約人口會大量流失，商業地產下滑，不幸的是，這兩點今天變成了現實，大批紐約人離開了這個城市，不僅紐約市，整個紐約也正經歷著人口嚴重外流，紐約旅遊恢復緩慢，目前恢復不到疫情前的四成，不僅因為服務行業勞力減少，更因為犯罪率大量上升，生活和旅遊成本太高。他認為，紐約要2027甚至2028年才能恢復到疫情前的旅遊水平。