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亞市法律日隔3年重啟 民眾讚實用

亞凱迪亞市訊
年度亞凱迪亞法律日（Arcadia Law Day）疫情三年後再次重啟，日前在亞市舉辦。（主辦方提供）
年度亞凱迪亞法律日（Arcadia Law Day）疫情三年後再次重啟，日前在亞市舉辦。（主辦方提供）

亞凱迪亞法律日（Arcadia Law Day）疫情三年再次重啟，有28名律師參與，吸引數百名來自聖蓋博谷各地民眾詢問法律問題。

亞市法律日是亞凱迪亞華人協會和市政府聯合舉辦的一個便民活動，具有20多年歷史。此活動組織律師為亞凱迪亞市和周邊城市的居民，提供免費的法律諮詢。華協負責人Edward Wong表示，今年是他第七次組織這個活動，法律日在歷經三年疫情的停擺後，終於又重新啟動，他希望活動得到很好的反響，服務社區。

當天的活動現場非常熱鬧，上午9時前，就有20到30名華協理事、義工和市政府工作人員開始為活動做準備。28位提供免費諮詢的律師，分別來自亞凱迪亞、天普及巴沙迪那市等地。他們的專業領域包括家庭法、移民、房地產、信託、人身傷害、商業法、勞動法、刑法、破產、房東-租戶等。

約300名帶有法律疑問的市民從四面八方趕來，註冊後排著長隊，等候20分鐘免費諮詢。諮詢現場熱火朝天，律師和居民都分秒必爭的解決問題。

左起：市議員高卿（Michael Cao）、王愛琳（Eileen Wang）和A...
左起：市議員高卿（Michael Cao）、王愛琳（Eileen Wang）和Arcadia市長鄭博仁（Paul Cheng）、Susan Guo。（主辦方提供）

亞凱迪亞市長鄭博仁（Paul Cheng）， 市議員高卿（Michael Cao）、關美滿（Sharon Kwan）、王愛琳（Eileen Wang）和市政經理Dominic Lazzaretto都到場。市長鄭博仁身為律師，也加入義工律師行列，一起為市民提供諮詢。

有市民表示，他們在日常生活中經常會碰到一些法務問題，但不是每個人都有實力去聘請律師。這個活動為民造福非常實用，如果一年能多辦幾次就更好了。

亞市華協新任會長是戴守真和Susan Guo。Susan Guo表示，今年華協的主要工作方向，是關注民生和公共安全，她計畫協會出台更多類似的活動。

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