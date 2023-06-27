鼓勵華文創作 第2屆文苑文學獎10/1起收件

(左起)北美華文作家協會會長蓬丹、蕭景紋、宋久瑩、北美南加州華人寫作協會前會長王美，以及北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意。（本報資料照）

鼓勵華文創作，第二屆北美洲文苑文學獎向廣大熱愛寫作的民眾徵集稿件。

北美南加州華人 寫作協會會長嚴筱意表示，第二屆北美洲文苑文學獎，收稿從2023年10月1日開始，10月31日截稿。文苑文學獎將於2024年2月公布得獎名單，2024年5月舉行頒獎典禮。

參賽者需以電子郵件形式投稿至[email protected]，並使用正體中文書寫，14號新細明體字體格式。不要在稿件上註明作者姓名，或任何可以辨識身分的符號。在稿件首頁右上角，請註明投稿作品類別、字數以及獎項類別。同時，另頁提交一份包括作者的真實姓名、聯絡地址、電子郵件地址、聯絡電話和200字作者簡歷。

參選作品創作內容不限主題、國籍和地區，但需含有北美元素，作品必須為投稿者本人創作，不得抄襲，不得以AI機器人生成的文字為內容。

評選分為短篇小説組、散文組、小品文組三類。其中短篇小説字數8000至1萬6000字以内，第一名獎金2000元，第二名1000元，第三名800元，佳作若干各500元；散文字數2000至4000字内，首獎一名1000元，二獎一名500元，三獎一名300元，佳作若干各200元；小品文字數1000字以内，首獎一名500元，二獎一名300元，三獎一名200元，佳作若干各100元。

嚴筱意表示，活動由北美南加 州華人寫作協會、北美華人作家協會總會、世界日報聯合主辦，北美華文作家協會各分會和友會聯合協辦，旨在擴大海外華文教育成果、鼓勵北美文學創作風氣、發掘優秀中文作品、促進文藝交流。