我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

鼓勵華文創作 第2屆文苑文學獎10/1起收件

洛杉磯訊
(左起)北美華文作家協會會長蓬丹、蕭景紋、宋久瑩、北美南加州華人寫作協會前會長王美，以及北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意。（本報資料照）
(左起)北美華文作家協會會長蓬丹、蕭景紋、宋久瑩、北美南加州華人寫作協會前會長王美，以及北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意。（本報資料照）

鼓勵華文創作，第二屆北美洲文苑文學獎向廣大熱愛寫作的民眾徵集稿件。

北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意表示，第二屆北美洲文苑文學獎，收稿從2023年10月1日開始，10月31日截稿。文苑文學獎將於2024年2月公布得獎名單，2024年5月舉行頒獎典禮。

參賽者需以電子郵件形式投稿至[email protected]，並使用正體中文書寫，14號新細明體字體格式。不要在稿件上註明作者姓名，或任何可以辨識身分的符號。在稿件首頁右上角，請註明投稿作品類別、字數以及獎項類別。同時，另頁提交一份包括作者的真實姓名、聯絡地址、電子郵件地址、聯絡電話和200字作者簡歷。

參選作品創作內容不限主題、國籍和地區，但需含有北美元素，作品必須為投稿者本人創作，不得抄襲，不得以AI機器人生成的文字為內容。

評選分為短篇小説組、散文組、小品文組三類。其中短篇小説字數8000至1萬6000字以内，第一名獎金2000元，第二名1000元，第三名800元，佳作若干各500元；散文字數2000至4000字内，首獎一名1000元，二獎一名500元，三獎一名300元，佳作若干各200元；小品文字數1000字以内，首獎一名500元，二獎一名300元，三獎一名200元，佳作若干各100元。

嚴筱意表示，活動由北美南加州華人寫作協會、北美華人作家協會總會、世界日報聯合主辦，北美華文作家協會各分會和友會聯合協辦，旨在擴大海外華文教育成果、鼓勵北美文學創作風氣、發掘優秀中文作品、促進文藝交流。

華人 加州 南加

上一則

2023建材展 建商俱樂部 提供 行業交流機會/輕鋼龍骨建房工廠

下一則

美國台灣人獅子會 吳大衿接任會長：發揚良善力量

延伸閱讀

夏季酷熱 冷氣同開 北美2/3地區面臨停電危機

夏季酷熱 冷氣同開 北美2/3地區面臨停電危機
聯合國：合成毒品迅速增加 助長全球非法市場

聯合國：合成毒品迅速增加 助長全球非法市場
南加華人作協換屆 嚴筱意掌舵

南加華人作協換屆 嚴筱意掌舵
「閃電俠」閃邊…「蜘蛛人：穿越新宇宙」重回北美周末票房冠軍

「閃電俠」閃邊…「蜘蛛人：穿越新宇宙」重回北美周末票房冠軍
北美台灣研究學會年會 百人交流

北美台灣研究學會年會 百人交流
抵抗與韌性:重新定位台灣 北美學會年會爾灣舉行

抵抗與韌性:重新定位台灣 北美學會年會爾灣舉行

熱門新聞

每磅不到一元錢的櫻桃令華人驚喜。（讀者提供）

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

2023-06-22 20:01
兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
好市多售賣的29.99元的「煙火」。（王先生提供）

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

2023-06-25 15:19
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。（李芳雯提供）

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

2023-06-21 20:51
亞裔老夫婦坐電動輪椅被白衣男搶劫。(IG@sgvluxuriousdetail)

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

2023-06-25 21:05

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話