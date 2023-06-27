世華講座 專家談「錢」進不動產：土地投資加州是首選

（左起）活動召集人魏天心（Tansy Way)，土地投資講師李宜秋（Sharon Lee），公寓投資講師陳惠菁 （Becky Chen），商業地產投資講師周珍妮 (Jennie Ching)，世華大洛分會會長黃崇飛（Stella Yen），講座主持人林玫君（Sherry Lin）。（主辦方提供）

由世界華人 工商婦女企管協會大洛杉磯 分會主辦的「前(錢)進不動產」講座，25日下午在聖瑪利諾市舉行，來自不動產投資 領域的多位專家分享商業地產、土地、公寓方面的投資策略和實操經驗。

KW Commercial的商業總監和國際認證商業投資顧問Jennie Ching，在講座上詳細講解商業地產的投資、買賣與租賃。她指出，世界上90%以上的富豪都是從地產起家，賺得第一桶金。如今通膨率如此之高，經濟波動較大，在投資理財時應避免把資產放在同一個籃子裡，配置一定的商業地產不僅有助於分散投資風險，還可以利用銀行槓桿獲取更大收益。同時，投資商業地產可以獲得諸多稅務上的優惠；除貸款利息可用於抵稅外，投資者還可利用1031稅務遞延交換（1031 Exchange）合理延稅，該條款允許投資人將出售房產的收益用於購入同類房產中，從而起到延遲繳納資本利得稅的效果。

Ching還在講座上對淨收入、資本化率、現金回報率等與商業地產相關的投資概念進行解釋，並從租約期限、租金漲幅、租賃擔保、管理模式等方面詳細解析商業地產租賃與住宅地產租賃的區別。

「有土斯有財」，土地投資也是許多華人感興趣的投資領域之一。土地投資顧問及分析師Sharon Lee表示，土地和房產完全不同；土地的投資收益難以用線性眼光按年計算，而是在出售的時候，一次性結算獲利或虧損。土地投資還有較高的專業性，投資者在選擇土地時，需基於專家的分析報告進行投資判斷，並諮詢專業人士的意見。此外，Sharon還提醒投資者警惕所謂「分塊土地（lot）」投資，這些集資公司口中的買賣土地和分紅並不是真正的土地投資，沒有地權和產權保險的保證。

談及未來最具增長潛力的土地，Sharon表示， 加州是土地投資的首選之地。 「特別是洛杉磯縣，雖然人口占全州人口的40%以上，但土地面積卻不到加州總面積的3%，這表明洛縣的土地具有稀缺性和增值性的特點。」

講座上，RE/MAX經紀人Becky Chen向觀眾分享公寓投資的優勢和機會，包括公寓的管理、增值空間、折舊以及如何保護資產，讓現場觀眾更全面了解公寓投資的潛力。