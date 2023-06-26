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美華銀行公會辦論壇 討論經濟情勢

記者張庭瑜/洛杉磯報導
劉江強調銀行業中的控股權是關鍵問題，提醒投資者了解銀行的控股股東和股權結構的重要性。（記者張庭瑜/攝影）
劉江強調銀行業中的控股權是關鍵問題，提醒投資者了解銀行的控股股東和股權結構的重要性。（記者張庭瑜/攝影）

美華銀行公會和美西華人學會24日（周六）共同舉辦「2023財經論壇」線上講座，幫助民眾因應經濟形勢的變化與挑戰。該講座吸引諸多民眾關注，主辦單位邀請財經、房地產和法律領域的專家，深入分析當前經濟形勢並對未來趨勢做出預測。

美華銀行公會理事暨美加銀行副董事長程有智指出，近期銀行倒閉事件引起公眾關注，使人們開始注意如何保護存款等。她提到制定適當的保險覆蓋額度，以確保客戶利益受到保護很重要。程有智還提到了不同地區情況下選擇合適保險產品的重要性，並強調銀行業保險的發展是一個長期過程，需要不斷修訂和調整政策。

資深美股專家林日昇探討房價、利率以及中國經濟和歐洲形勢對經濟的影響。林日昇強調對未來觀察和預測的重要性，並提到銀行貸款和風險管理問題。他探討中美關係、中國經濟狀況和出口問題，並提到央行利率調整對經濟以及中小企業貸款的影響等。

美富律師事務所合夥人、律師劉江表示，在銀行業中，控股權是一個關鍵問題，並強調投資者了解銀行的控股股東和股權結構的重要性。他提到投資者在決定投資時應參考相關規定，以減少被人為控制的可能性。

CBRE（太平洋西南地區）董事總經理普羅塔斯（Mark Prottas）分享對美國經濟和洛杉磯商業房地產市場的評估。普羅塔斯指出，洛杉磯商業地產面臨挑戰，例如辦公室空置率上升和租金增長放緩。他強調投資者應密切關注市場趨勢和經濟狀況，並謹慎評估不同類型的房產，以制定明智的投資策略。

整場活動中，觀眾積極發言提問，與主講者互動良好。這次財經論壇的成功舉辦，不僅展示主辦單位的專業能力，也凸顯華人社區對深入了解和應對財經議題的熱切需求。

CBRE董事總經理普羅塔斯分享洛杉磯商業地產市場評估，挑戰包括辦公空置率上升和租...
CBRE董事總經理普羅塔斯分享洛杉磯商業地產市場評估，挑戰包括辦公空置率上升和租金增長放緩，投資者需謹慎評估房產和關注市場趨勢。（記者張庭瑜/攝影）
林日昇指出華爾街對股市預測出現錯誤，闡述未來走勢和房價、利率對經濟的影響。（記者...
林日昇指出華爾街對股市預測出現錯誤，闡述未來走勢和房價、利率對經濟的影響。（記者張庭瑜/攝影）
程有智強調保護銀行客戶利益的重要性，並提醒選擇適當的保險覆蓋額以確保客戶受到保護...
程有智強調保護銀行客戶利益的重要性，並提醒選擇適當的保險覆蓋額以確保客戶受到保護。她強調銀行業保險的長期發展需要不斷修訂和調整政策。（記者張庭瑜/攝影）

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