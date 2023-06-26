奇諾岡華裔學童 VEX機器人分區賽奪第2

爾灣小螞蟻智能培育中心的創辦人蔡瀚寬和奇諾崗市長羅傑斯一同與獲獎學員合影，並鼓勵他們繼續發揮創意。（魔力小孩提供）

奇諾岡（Chino Hills）華裔 學童VEX機器人比賽中取得了好成績，以分區排名第二進入全球前20名。奇諾岡市長羅傑斯（Peter Rogers）6月14日（周三）為學生們頒發證書和獎盃，並鼓勵他們在未來繼續發揮無限潛能。

魔力小孩奇諾岡分校（Magikid Robotics Lab）今年參加了VEX機器人比賽的國中組和小學組。國中組的九位成員：周歷源（Liam Chou ）、陸鈺涵 （Steven Lu ）、Jasper Wang、Aiden Arreguin、Brista Lin、Owen Ko、Nathan Lin、Junjie Zhang、Caden Ho在比賽中表現出色，獲得了VEX世界賽的入場券。小學組的四位成員：修浩恩（Howard Xiu）、Derrick Jin、Colin Jones、Makayla Varner 也在教練Estevan的帶領下，穩定發揮並運用策略，以分區排名第二，進入全球前20名。

據悉，這項由機器教育 與競賽基金會（RECF）主辦的全球青少年機器人賽事-VEX機器人比賽，得到了NASA、美國空軍、Google 、Microsoft、DELL、TESLA、卡耐基梅隆大學等權威機構、企業和高校的支持。VEX機器人比賽每年吸引來自50多個國家的上百萬青少年參與，競爭激烈。這項比賽不僅讓青少年享受現代科技成果，還能激發他們動手操作、實現想法、提升能力和獲得成就感。

國中組參賽學生周歷源表示，比賽初期他們在網上尋找了各種不同的機器人創意，最終他們決定將這些創意集結起來，打造出了他們獨特的機器人。然而，在打造的過程中面臨了許多挑戰。例如，當他們的零件出現故障時，團隊成員們需要在短時間內充分發揮創意，進行修改和修復，最終通過全隊的共同努力克服了挑戰。