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奇諾岡華裔學童 VEX機器人分區賽奪第2

記者張庭瑜/洛杉磯報導
爾灣小螞蟻智能培育中心的創辦人蔡瀚寬和奇諾崗市長羅傑斯一同與獲獎學員合影，並鼓勵他們繼續發揮創意。（魔力小孩提供）
爾灣小螞蟻智能培育中心的創辦人蔡瀚寬和奇諾崗市長羅傑斯一同與獲獎學員合影，並鼓勵他們繼續發揮創意。（魔力小孩提供）

奇諾岡（Chino Hills）華裔學童VEX機器人比賽中取得了好成績，以分區排名第二進入全球前20名。奇諾岡市長羅傑斯（Peter Rogers）6月14日（周三）為學生們頒發證書和獎盃，並鼓勵他們在未來繼續發揮無限潛能。

魔力小孩奇諾岡分校（Magikid Robotics Lab）今年參加了VEX機器人比賽的國中組和小學組。國中組的九位成員：周歷源（Liam Chou ）、陸鈺涵 （Steven Lu ）、Jasper Wang、Aiden Arreguin、Brista Lin、Owen Ko、Nathan Lin、Junjie Zhang、Caden Ho在比賽中表現出色，獲得了VEX世界賽的入場券。小學組的四位成員：修浩恩（Howard Xiu）、Derrick Jin、Colin Jones、Makayla Varner 也在教練Estevan的帶領下，穩定發揮並運用策略，以分區排名第二，進入全球前20名。

據悉，這項由機器教育與競賽基金會（RECF）主辦的全球青少年機器人賽事-VEX機器人比賽，得到了NASA、美國空軍、Google、Microsoft、DELL、TESLA、卡耐基梅隆大學等權威機構、企業和高校的支持。VEX機器人比賽每年吸引來自50多個國家的上百萬青少年參與，競爭激烈。這項比賽不僅讓青少年享受現代科技成果，還能激發他們動手操作、實現想法、提升能力和獲得成就感。

國中組參賽學生周歷源表示，比賽初期他們在網上尋找了各種不同的機器人創意，最終他們決定將這些創意集結起來，打造出了他們獨特的機器人。然而，在打造的過程中面臨了許多挑戰。例如，當他們的零件出現故障時，團隊成員們需要在短時間內充分發揮創意，進行修改和修復，最終通過全隊的共同努力克服了挑戰。

國小組修浩恩和Derrick Jin也分享了他們對機器人領域的興趣和比賽經歷。他們對機器人的不同方面都很感興趣，尤其是編碼和打造機器人。雖然在比賽過程中，他們遇到了一些挑戰，但他們堅持下去，並強調耐心和專注是取得成功的關鍵。他們也表示未來繼續參與機器人相關項目，展現了他們對機器人領域的熱愛和創意。

教練親切和耐心的指導方法深受學員們的喜愛和尊敬。在平日的指導過程中，教練與學員們...
教練親切和耐心的指導方法深受學員們的喜愛和尊敬。在平日的指導過程中，教練與學員們建立了良好的互動關係，並給予他們足夠的時間和支持，在學習中逐漸進步。（記者張庭瑜/攝影）
奇諾岡市的國小組和國中組學員們在VEX機器人比賽中取得了優異成績，他們通過團隊合...
奇諾岡市的國小組和國中組學員們在VEX機器人比賽中取得了優異成績，他們通過團隊合作、努力學習和持續創新，在比賽中脫穎而出，為自己的學校和社區贏得了榮譽。（魔力小孩提供）

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