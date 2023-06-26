奇諾岡華裔學童 VEX機器人分區賽奪第2
奇諾岡（Chino Hills）華裔學童VEX機器人比賽中取得了好成績，以分區排名第二進入全球前20名。奇諾岡市長羅傑斯（Peter Rogers）6月14日（周三）為學生們頒發證書和獎盃，並鼓勵他們在未來繼續發揮無限潛能。
魔力小孩奇諾岡分校（Magikid Robotics Lab）今年參加了VEX機器人比賽的國中組和小學組。國中組的九位成員：周歷源（Liam Chou ）、陸鈺涵 （Steven Lu ）、Jasper Wang、Aiden Arreguin、Brista Lin、Owen Ko、Nathan Lin、Junjie Zhang、Caden Ho在比賽中表現出色，獲得了VEX世界賽的入場券。小學組的四位成員：修浩恩（Howard Xiu）、Derrick Jin、Colin Jones、Makayla Varner 也在教練Estevan的帶領下，穩定發揮並運用策略，以分區排名第二，進入全球前20名。
據悉，這項由機器教育與競賽基金會（RECF）主辦的全球青少年機器人賽事-VEX機器人比賽，得到了NASA、美國空軍、Google、Microsoft、DELL、TESLA、卡耐基梅隆大學等權威機構、企業和高校的支持。VEX機器人比賽每年吸引來自50多個國家的上百萬青少年參與，競爭激烈。這項比賽不僅讓青少年享受現代科技成果，還能激發他們動手操作、實現想法、提升能力和獲得成就感。
國中組參賽學生周歷源表示，比賽初期他們在網上尋找了各種不同的機器人創意，最終他們決定將這些創意集結起來，打造出了他們獨特的機器人。然而，在打造的過程中面臨了許多挑戰。例如，當他們的零件出現故障時，團隊成員們需要在短時間內充分發揮創意，進行修改和修復，最終通過全隊的共同努力克服了挑戰。
國小組修浩恩和Derrick Jin也分享了他們對機器人領域的興趣和比賽經歷。他們對機器人的不同方面都很感興趣，尤其是編碼和打造機器人。雖然在比賽過程中，他們遇到了一些挑戰，但他們堅持下去，並強調耐心和專注是取得成功的關鍵。他們也表示未來繼續參與機器人相關項目，展現了他們對機器人領域的熱愛和創意。
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