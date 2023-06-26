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好市多買「煙火」 打開變禮炮

記者王若然╱阿蘇薩報導
這款「煙火」包裝十分亮麗。（王先生提供）
這款「煙火」包裝十分亮麗。（王先生提供）

馬上就要到美國國慶節，這天除了親友相聚，吃吃喝喝，最值得期待的項目之一就是放煙火。近日有南加州華人在好市多看到有賣一大盒煙火套裝，稅前僅售29.99元，十分心動，沒想到回家後卻發現鬧出大烏龍，超後悔買這套煙火。

南加州居民王先生介紹說，24日下午去位於阿蘇薩（Azusa）的好市多購物，發現在店中央的櫃子上，擺放著一款煙火套裝。這款煙火包裝精美漂亮，上面寫著「USA Poppin」、「Celebrate」、「Be a Backyard Hero」的等字眼。王先生看見後十分心動，加上不到30元的價格，當下就拿了一盒放在購物車中。王先生表示，往年國慶節他都會在路邊攤購買三、四種煙火，在節日當天晚上放，很過癮。如今看到連好市多都有賣，真是方便。

回到家後，王先生想先試著放幾個煙火過過癮，然而當他拿出一個準備燃放時，發現煙火上的線並不是可燃燒的「引線」。再上網一查，發現這些「煙火」竟全都是拉繩式彩紙、彩帶「禮炮」。王先生說，一整套「煙火」中共七、八種樣式，除了摔炮，就是這種「砰」的一聲後，會噴出彩紙的「禮炮」，並不是傳統意義上有美麗火光的煙火。王先生頓時心灰意冷。

王先生仔細看包裝，發現上面確實沒有任何「firework」字眼，而且「Be a Backyard Hero」的廣告語，似乎也更說明這是能在自家後院使用的安全性相對較高的「禮炮」。王先生再一查「poppin」以及包裝上對各樣式商品描述的詞彙，如「snappers」、「party streamers」才知道原來都是派對上用來慶祝的「禮炮」名稱。他只怪自己英文不夠好，購買時又粗心大意，鬧出烏龍。

不過王先生認為，該商品的包裝確實具有迷惑性，上面畫著煙火的圖示。他説，不確定已經打開的這盒「煙火」是否可以退掉，但他會去試一試。因為這種拉繩式禮炮的趣味性顯然無法與煙火相比，而且這一盒中單是摔炮就有500個，猴年馬月才能用完。

其實在加州，每年過節售賣煙火的商家必須有經營許可證，一些可以升到天空中的大型煙火也在禁售之列。每年的煙火出售日期也有嚴格限定，國慶節煙火一般在6月最後一周至7月6日期間出售。在允許出售的城市，有煙火出售點，民眾可以前往購買。很少有超市會出售煙火。

在南加州不同縣市，也有明確的是否允許燃放煙火的規定。在洛杉磯縣，今年國慶節允許燃放煙火的城市包含阿罕布拉，阿蘇薩（Azusa），鮑爾溫公園市（Baldwin Park），蒙特利公園市，羅斯密市，艾爾蒙地，南艾爾蒙地，天普市等。

好市多售賣的29.99元的「煙火」。（王先生提供）
好市多售賣的29.99元的「煙火」。（王先生提供）

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