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聖蓋博老夫婦被搶 亞裔青年相救

洛杉磯訊
張東尼大聲遏阻，白衣男悻悻而去。（KTLA截圖）
張東尼大聲遏阻，白衣男悻悻而去。（KTLA截圖）

KTLA電視台報導，行車記錄儀拍攝到一名男子阻止一對老年夫婦在聖蓋博大街被搶劫的瞬間。23日下午 4 點左右，亞裔青年張東尼（Tony Truong，譯音）駕車沿著核桃街附近的山谷大道行駛，看到有一對夫婦駕駛電動輪椅停在人行道上。

這個老婦人讓他想起了四個月前去世的母親，就在那時，他注意坐在另一輛電動輪椅上的老先生遭到一名白衣男子的騷擾和搶劫。他的行車記錄儀拍下了這場場面，當時嫌犯似乎正在從老人脖子上奪下一條金項鍊子。

張東尼回憶道，「我正要去商店，目睹了這一場搶劫」。「那傢伙正在搶劫一位坐在輪椅上的老人，所以我介入並提供幫助。」

張東尼說，當看著那位讓他想起自己已故母親的老婦時，「碰巧發現在後面她的丈夫被搶劫了。」

這段視頻在社交媒體上瘋傳，視頻中，張東尼靠邊停車，對小偷大喊住手。

張東尼說，「那傢伙試圖把金項鍊從受害者身上藏起來，我下了車就跑了過去，問他，你在做什麼？對方告訴我，他想給那個老人一些錢，但是，我看到的不是這樣的。我清楚地看到你做了什麼。」

於是，嫌疑人迅速離開該地區，他開著一輛掛有內華達州牌照的大型白色日產 Arcada SUV，車內有一名女乘客。在嫌犯逃離現場之前，張東尼捕捉到了該男子及其車輛的清晰圖像。

張東尼接受KTLA電視採訪說，「我不認為自己是英雄，我只是做了任何人都會做的事情。我只是厭倦了在網上看到這種事情發生卻沒有人介入。」

這對老夫婦的家人告訴KTLA，他們絕對認為張東尼是英雄，並表示儘管這對夫婦受到驚嚇，但狀況很好，並且非常感謝張東尼。

亞裔老夫婦坐電動輪椅被白衣男搶劫。（KTLA截圖） 紙本用
亞裔老夫婦坐電動輪椅被白衣男搶劫。（KTLA截圖） 紙本用

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