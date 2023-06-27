幼稚園開始學 高中選修中文AP有幫助

南加州 華人學生較多公立學區 ，開設中文AP（Advanced Placement )課程比較普遍。有的學區因為較早開設了自幼稚園開始到中英文沉浸式教學，對持續參加中文學習，進入高中的學生選修中文AP提供有力幫助。有的學區表示，高中選修中文AP的學生逐年增加。有的中文教育專家認為，現在中文AP學生人數仍保持比較穩定趨勢。

中文AP課程是由美國大學理事會（College Board )提供的預修中文課程，目的是幫助學生學習和掌握中文語言和文化。幫助學生達到與大學水平中文課程相當的能力，為學生提供應對AP中文考試準備。中文AP課程主要包括：AP中文語言和文化。提高學生聽說讀寫等方面的能力，並能深入理解中國文化和社會，還有中國文化主題，如傳統節日、歷史事件、社會習俗和價值觀等。

核桃 谷學區華裔教委佟儀表示，鑽石吧高中學生有至少一個班的學生選修了中文AP課程，其中有一些是其他族裔子弟。應該說，學區在開展中文教育方面是很成功的。自幼稚園開始到八年級都開設中英文沉浸式教學，這樣一些學生通過沉浸式中文學校，對中文感興趣日益加深，而且持續學習。到了高中後再選修中文AP。

據了解，在南加州華人子弟較多學區，如羅蘭、核桃谷、哈岡拉朋地、聖瑪利諾、阿罕布拉等學區，都相繼在高中階段開設了中文AP課程。從各學區傳來的消息是，非華裔學生選修了AP中文課程的人數逐漸增加，對中國文化和歷史感興趣的家庭也在增多。學校或當地政府舉辦的華文化傳統活動，總會吸引很多當地居民參與。