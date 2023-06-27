資深中文老師經驗談 首重寓教於樂

丁瑋老師（中）和她的學生們。（丁瑋提供）

在南加州 公立高中中文教學第一線教學十年，資深中文教師丁瑋的學生從50人成長到270多人一枝獨秀。她的經驗是，海外中文教學，寓教於樂最關鍵。

丁瑋老師帶她的學生們走訪洛杉磯中國城，感受中華文化氣息。（丁瑋提供）

丁瑋所在Las Virgenes Unified School District，90%以上學生都白人，2009年接到學區 高中校長電話邀約前往擔任中文教師時，學生只有兩班50人左右；兩年後，她的學生翻倍，最後繼續成長變成了五個班、七個班，並一直保持在將近300人左右，學生人數遠遠超越了曾經一度非常時髦的法語班，中文成為該學區高中學生最喜愛的「明星外語」。

「我覺得美國高中的孩子們選擇學中文的原因之一是中文語法簡單」，丁老師表示，但哪怕是最簡單的語法，語言學習也是比較枯燥的，因此她喜歡用不傳統的辦法來教學，包括使用網上的一些教學工具，比如說疫情期間學生們在家裡上課，她用最快的時間學習了一些網上互動的教學方式，先將相關教學連結傳給學生，講課開始之後，她用問答方式帶動教學。

丁瑋老師（前右一）和她的學生們。（丁瑋提供）

她的另外一個教學殺手鐧是以歌帶教，這些歌不是傳統華人 唱的中文歌，而是學過中文的「老外」編寫的中文歌，對於學中文的高中學生來説宛若量身定做，比如說顏色、數字、身體部位等等，用歌唱形式分門別類，學生們興趣大增。

她還常常用讓學生給饒舌歌填中文詞的方式教學，或者讓學生看圖寫中文故事，格式不拘，但要寫出開頭、中間和結尾三段，中間要求一定的人物對話，「一節課分成好幾個部分，有講解，有答問，有大家一起互動」，學生不但學到中文，還分享了中華文化和歷史。她的很多學生經過兩年學習都能達到中國小學二年級到四年級中文水平，一些學生帶父母到華人社區就餐或足浴，能流利表達「謝謝」、「好吃」、「我喜歡」等。