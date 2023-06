南加各地推動十餘年 沉浸式教學成中文教育新契機

美國中文教育 歷經20年蓬勃發展,如今受美中對抗及疫情等多方面因素影響,近年逐漸降溫,有些華裔二代雖仍靠著上代家庭養成繼續將中文視為必學語言,卻也有更多的華人與中文愈走愈遠,本報特別製作美國中文教育20年專題,連續兩日刊出,深入探討,讓讀者了解當前中文教育的挑戰與機會。

近日,南加羅蘭學區 實施中英雙語沉浸式教學的仙林小學(Shelyn Elementary),在全美中文教師學會獲獎。這是該學區五年來,在雙語沉浸式教學的傑出成就。

南加各地的公立學區十餘年來推出的中英雙語沉浸式教學計畫,可謂百花齊放,頗受各族裔學生歡迎,參與人數持續增多,換言之,這是中文教育的新市場。

非母語家庭 也想學習中文

仙林小學中文資源教師鄒仲綱說,這是全美中文教師學會第一次舉辦「2023全美中小學傑出中文課程」(2023 Most Distinguished Chinese Program in the United States )評選,旨在通過評選,讓更多人了解全美各地中小學開設的優秀中文課程。獲選學校突出特點包括,學校類型多樣性、學生具有廣泛社會代表性、教師學歷經驗豐富、課程設置豐富完善、教學理念先進、文化活動多樣性、教學成績斐然、社會反響正面等。

仙林小學所在的羅蘭學區教委陳正治表示, 學區正在考慮經過中英沉浸式課程學習,學生在升入初中後能繼續中文學習。學區華人家庭較多,不少家長希望子女掌握中文溝通能力。同時,學區更關注其他族裔家庭子女學習中文。他認為吸引更多中文不是母語的家庭子弟學習中文,可以增強他們對中華文化理解,促進族裔融合。

中英雙語沉浸式課程,就是提供學生在一個全英文環境和全中文環境學習,目的是讓學生在母語(中文或英文)及目標語言間自然轉換,培養強化學生的雙語思維和語言能力。

自十餘年前哈仙達岡學區(Hacienda La Puente Unified School District )在Wedgeworth小學開始實施中英雙語沉浸式教學後,其他多個公立學區陸續開始這項教學,比如南加州的核桃 谷、西科汶那、聖蓋博、嘉偉、聖瑪利諾、阿罕布拉、艾爾蒙地、奇諾谷、洛杉磯聯合學區(LAUSD)等學區。

有中文基礎 進高中續選修

核桃谷學區華裔教委佟儀表示,目前學區中英雙語沉浸式教學從幼稚園開始一直持續到八年級,有了中文基礎,進入高中後,學生們就可以繼續選修中文AP(Advanced Placement )課程。佟儀認為,這項課程在學區非常成功,中文繁體字教學,很多華裔家長喜歡讓子女參與學習,而且吸引非裔、西裔、白人及其他亞裔學生參加;比如開設這項課程的核桃小學,學生人數持續增加,最多時有數百人。

哈岡學區教委郭志也表示,該學區在各公立學區中較早開設中英沉浸式教學課程。Wedgeworth小學自開設課程以來,即使其他學校學生數量有減少趨勢,但這所小學因有該雙語課程,學生數量不減反增,校區現有學生600人左右。另一所開設該課程的中學也是如此。而且因為開設中英雙語課程成績突出,學校還曾獲得全美藍絲帶獎榮譽。

沉浸式教學

沉浸式教學(Immersion Program)就是學校完全使用一種非學生母語的第二語言進行教學,也就是學生完全沉浸在非母語的教學環境之中,讓學習者能夠用最沒有壓力的方式自然地吸收第二外語,且重視學生學習的興趣與需求,教學內容與真實生活相結合,讓學生從「做中學」、「用中學」。