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聖蓋博「感恩美國」 升旗禮園遊會 熱鬧溫馨

記者王若然／聖蓋博報導
第九屆「感恩美國」慶祝國慶升旗典禮暨健康遊園會熱鬧舉行。（記者王若然／攝影）
第九屆「感恩美國」慶祝國慶升旗典禮暨健康遊園會熱鬧舉行。（記者王若然／攝影）

第九屆「感恩美國」慶祝國慶升旗典禮暨健康遊園會24日在聖蓋博市大劇院（Mission Playhouse）舉行，現場設有約70個攤位，還有健走、免費義診、醫療講座等活動，數十位民選官員共襄盛會，現場十分熱鬧。

「感恩美國」由亞美權益促進會（AAAA），美國華人政治聯盟（LAPAC），聖蓋博希望獅子會（San Gabriel Hope Lions Club）以及希望之家（Hope Center）聯合舉辦，也是四個組織第二次攜手合作。AAAA主席孫立清，LAPAC主席盧春雨，聖蓋博希望獅子會主席丁言愉，希望之家代表Angelina分別致詞，介紹「感恩美國」活動宗旨，表達對美國的感激之情，通過表彰退伍軍人，慶祝美國生日回饋社區。

上午9時30分，童子軍228儀仗隊舉行了莊嚴肅穆的升旗儀式，之後是唱國歌和牧師禱告。當天表彰了八位現役和退役軍人以及奪槍英雄蔡班達（Brandon Tsay），受表彰的八位軍人是David Briski、Curt Rastetter、陳介飛（Jay Chen），Kelvin Watson，Benjamin Yu，Wai Sing Leung，Sha Liu，Ziyi Yang。

出席了當天活動的民選官員包括：聖蓋博市長John Harrington，副市長吳程遠（John Wu），聖蓋博市議員、聖蓋博希望獅子會主席丁言愉（Tony Ding），市議員Denise Menchaca，洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeffrey Prang），蒙特利公園市副市長黃泰平（Thomas Wong），市議員饒影凡（Yvonne Yiu）、市議員羅霈霆（Henry Lo），山景學區教委吳孟臻（Cindy Wu），羅斯密市議員勞朱嘉儀，阿罕布拉市議員黃幼平（Katherine Lee），聖蓋博谷都會水局董事伍國慶（Mike Eng），鑽石吧市議員鄧嘉猷等。其他還有洛杉磯縣縣政委員巴格（ Kathryn Barger）的代表吳忠國等。

免費義診活動是當天最受歡迎的項目之一。其中包括免費中醫艾灸，正骨服務；希望之家、獅子會的義診車；基督角聲醫療中心提供的驗光、血壓測量服務；Dust to Dawn Urgent Care提供的血壓測試、免費諮詢；北京同仁堂、華埠服務中心等機構的多重義診服務，這些攤位前大排長龍，很受歡迎。

此外，當天的活動還有健康講座，提供心理健康、親子關係健康，糖尿病等方面的知識。還有防身武術指導環節，教會民眾幾招防身術，如遇仇亞行為時可以自保。今年還有健走遊覽聖蓋博古蹟的環節，由聖蓋博市議員丁言愉（Tony Ding）親自帶領民眾參觀聖蓋博歷史悠久的建築。抽獎環節有百張$25 汽油卡相送，還有購買五元抽獎券，有機會獲得價值約$15K日產汽車。

聖蓋博四位市議員/市長與活動主辦方合影。（記者王若然／攝影）
聖蓋博四位市議員/市長與活動主辦方合影。（記者王若然／攝影）
洛杉磯縣估值官潘傑夫（中）為主辦方頒發賀狀。（記者王若然／攝影）
洛杉磯縣估值官潘傑夫（中）為主辦方頒發賀狀。（記者王若然／攝影）
第九屆「感恩美國」升旗典禮暨健康遊園會熱鬧舉行，到場民選官員大合照。（記者王若然...
第九屆「感恩美國」升旗典禮暨健康遊園會熱鬧舉行，到場民選官員大合照。（記者王若然／攝影）
(左起)山景學區教委吳孟臻（Cindy Wu）、洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeffr...
(左起)山景學區教委吳孟臻（Cindy Wu）、洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeffrey Prang）、奪槍英雄蔡班達（Brandon Tsay）。（記者王若然／攝影）

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